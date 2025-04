Kel Calderón se llena de críticas tras funa de su hermano: La acusó de inhumano actuar con compañero de U

Una ola de críticas de parte de cibernautas recibió Kel Calderón en su cuenta de Instagram, luego que leyeran la historia que publicó su hermano Nano, haciéndola responsable del violento asalto que sufrió uno de sus compañeros de universidad.

Según contó el hijo de Raquel Argandoña, todo ocurrió cuando utilizó el beneficio de su hermana para viajar gratis en la aplicación Cabify y le dio el cupo a un amigo, quien vivía lejos. Pero, Kel al enterarse que el joven estaba viajando gracias a que ella era embajadora de la marca, llamó al chofer e hizo que se bajara del auto, quedando a la deriva.

“En ese entonces teníamos relación y ella me decía que yo le ayude a pedirle los viajes de Cabify cuando ella los necesite y que, a cambio de eso, yo podía usar su cuenta para pedir viajes cuando los necesite, ya que eran gratis para ella".

Por ese motivo Nano quiso utilizar el acuerdo al que habían llegado, pero ella, al parecer, no le pareció correcto.

Un día estaba con uno de mis mejores amigos que conocí en la universidad, la persona más estudiosa, esforzada y tranquila que puede haber, quien me ha ayudado un montón.

Nano Calderón funa a su hermana Kel

“Llamé a Kel para preguntarle si por favor podía usar un viaje para mi amigo y él pueda devolverse seguro a su casa, pero ella no contestó el teléfono. Yo pedí el viaje de todas formas ya que como yo casi nunca ocupaba mis beneficios del acuerdo pensé que no habría problemas. Pasan 20 minutos del trayecto y me llama mi amigo diciendo ‘Nano, tu hermana está llamando al conductor diciendo que el viaje fue sin su autorización y que me baje ya mismo del auto’”.

Captura IG Nano Calderón

Fue así como el amigo de Hernán tuvo que descender.

“Mi amigo se baja sin hacer problemas ya que él entiende la situación en la que se encuentre el chofer. Empieza a caminar rumbo a su casa a altas horas de la noche, avanza dos cuadras y lo asaltan. Lo golpearon, le robaron todo, quedó súper mal. Yo me enteré de esto a las horas cuando el pudo conseguir un teléfono para comunicarse, mandándome fotos ensangrentado”, acusó Hernán.

Producto de esto, fueron varios cibernautas que llenaron de mensajes la cuenta de Kel, criticándola por su actuar inhumano.