“No sé quién me contagió”: El Villano revela que tiene VIH y recibe respaldo en las redes sociales

Pese a estar en su mejor momento, Jonathan Müller, más conocido como El Villano, se sorprendió con el diagnóstico médico que recibió tras someterse a algunos chequeos médicos.

El cantante de cumbia argentino recurrió a las redes sociales y en un video de seis minutos de duración contó la dura realidad que ahora enfrente respecto a su salud.

Según contó el intérprete, presentaba algunos malestares físicos, incluso una pérdida de peso que llamó su atención. Fue entonces cuando recurrió a la ayuda médica.

“Tengo HIV y todos mis amigos y familiares se están enterando a través de este video, porque no quería que nadie me pare por hacerlo”.

El artista relató que se sentía “en el mejor momento de su vida”, cuando decidió recurrir al médico por tener dolor de panza, también notar que había perdido algunos kilos.

“Me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, todo me salió bien pero HIV positivo. No sé quien me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y ella, gracias a Dios ella se analizó y está bien”.

“Una vida de excesos”

El Villano tomó conciencia sobre su “pasado de excesos, alcohol y drogas, noches en las que terminaba y me levantaba al otro día sin acordarme de nada”. Sin embargo, aportó su reflexión y este video para ayuda a tomar conciencia.

En las redes sociales su mensaje recibió respaldo, también agradecimiento por concientizar sobre un tema que sigue siendo desestimado.

"Fuerza amigo. Siempre fuiste inspiración para mí! Siempre que me preguntan qué fue lo que me inspiró para cambiar mi vida digo: mi hija y Jony ( el villano )“, ”Con fuerza, con amor y compañía, así vas a salir adelante amigo", Vamos a estar a tu lado en lo que necesites ! Y soportar lo insoportable, todo va a estar bien !“, comentaron.