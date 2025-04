Dino Gordillo aseguró que Diego Urrutia no se presentó en show por exigencia sobre Carla Jara

El reconocido humorista chileno Dino Gordillo dejó la grande en la pantalla chica. Y es que comediante de 65 años recordó una instancia polémica que involucra a un joven colega de la industria.

Específicamente, fue en el programa Tal Cual de TV+, donde Dino Guzmán –nombre de pila– narró una especial exigencia de Diego Urrutia en un show regional: no se subiría al escenario si la animadora no era Carla Jara, su pareja. Cabe recordar que dicho festival estaba a cargo de la conducción de Juan Pablo Queraltó.

En una primera instancia, el comediante comenzó comentando anécdotas que vivió an algunos eventos. “A mí me da vergüenza ajena de repente. Vas a un festival humilde de una comuna que hacen esfuerzos para hacer su fiesta… Llegas y cachas el camarín de al lado, con comida para ir a acampar por 15 días", señaló.

Luego de esto, Patricia Maldonado intervino y le dijo a Dino Gordillo que contara sobre la situación que protagonizó Urrutia en el Festival de Longaví de este año.

“Resulta que antes de mí, iba a ir el chico que estuvo en Viña, Urrutia. Me dicen: ‘No vino ayer porque pidió que sacáramos a Queraltó para que animara la Carla Jara, si no, él no venía’, y no fue”, aseguró.

Diego se presentaba el viernes 21 de febrero, no obstante, al no ir, en su lugar fue el dúo compuesto por Cebolla y Bodoque.

“Lo estoy contando… Va a quedar la cagada, yo sé que va a quedar el despelote. Yo digo ‘¿Por qué?‘, cómo vas a pasar a llevar a un animador que ya lleva un día animando en la fiesta y que está contratado…“, añadió.

La respuesta de Diego Urrutia

Frente a los dichos de Dino, el standupero de 30 años quiso defenderse mediante sus redes sociales. “Yo soy comediante, no productor, no veo esos temas”, fueron las primeras palabras del humorista.

“Pueden preguntar en cualquiera de los festivales que he hecho en el último tiempo y verán que no tengo ninguna exigencia especial”, siguió Diego.

Sobre la acusación misma, sostuvo que “sé que hubo un conflicto entre productores externos y la producción del festival, pero no tengo info. Háblenle a ellos, yo no tengo na’ que ver”.

Por último, aclaró: “Se creó un clima tenso y poco grato ambiente laboral, que imposibilitó mi agenda y asistencial al festival”, finalizó.