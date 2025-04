“Es de muy mala clase”: Juan Pablo Queraltó confirmó supuesta exigencia de Diego Urrutia para bajarlo de festival

Una controversia sacude al mundo del espectáculo y la comedia nacional luego de que Juan Pablo Queraltó confirmara los dichos de Dino Gordillo en que aseguraba que el comediante Diego Urrutia habría pedido que Queraltó sea bajado del Festival de Longaví 2025.

Fue en el programa “Tal Cual”, que Dino Gordillo acusó a Urrutia de condicionar su participación en el evento a la salida de Queraltó, para que su pareja, Carla Jara, ocupara su lugar en la animación.

“Resulta que antes de mí, iba a ir el chico que estuvo en Viña, Urrutia. Me dicen: ‘No vino ayer porque pidió que sacáramos a Queraltó para que animara la Carla Jara, si no, él no venía’, y no fue”, relató Gordillo en el programa.

Urrutia no tardó en responder a los dichos de su colega. A través de su cuenta de Instagram, el comediante —conocido por su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar— desmintió categóricamente las acusaciones: “Yo soy comediante, no productor, no veo esos temas (…) Háblenle a ellos, yo no tengo na que ver”.

“Pueden preguntar en cualquiera de los festivales que he hecho en el último tiempo y verán que no tengo ninguna exigencia especial”, agregó el standapero.

JP Querlató confirmó los dichos de Gordillo

Sin embargo, lejos de apagar el incendio, sus declaraciones fueron seguidas por las de Juan Pablo Queraltó, quien, en el programa “Sígueme”, respaldó la versión entregada por Gordillo. A través de un mensaje leído al aire, Queraltó expresó: “Lo que dice Dino Gordillo es verdad. A mí también me lo comentó la producción de ese festival. Pero bueno, está claro que priorizaron mi trayectoria, mi animación”.

Además, se mostró sorprendido por el actuar del humorista: “No sé por qué ese comediante haría algo así. Espero que solo sea un malentendido, porque está claro que es de muy mala clase pedir que bajen a gente” .

Hasta ahora, los organizadores del Festival de Longaví no han emitido una declaración oficial sobre el conflicto, mientras que Carla Jara tampoco ha abordado públicamente el tema. La polémica, sin embargo, sigue creciendo con diversas versiones de los involucrados.