“Este tipo de personajes tienen que pagar de alguna forma”: Andrés Velasco comentó sobre el distinto final de Chingao en el Nuevo Amores de Mercado

El pasado martes 23 de abril fue el último día de rodaje del Nuevo Amores de Mercado, el remake que actualmente emite Mega en su área dramática, que de alguna manera busca rendir homenaje y ser el espejo de la versión original de TVN (2001), aunque contextualizado en el Chile de hoy y con reajustes más actuales.

Pese a que las expectativas del público eran altas, esta producción ha sufrido diversas críticas. A grandes rasgos, por lo mismo que se mencionaba más arriba: por los cambios –algunos bien distintos a la de hace 24 años–, y además, el reparto no gustó del todo, especialmente por el protagonista, Pelluco y Rodolfo, interpretado por el actor Pedro Campos.

Bajo este contexto, a semanas del término anticipado de la teleserie, Andrés Velasco, quien hace del Chingao –recordada figura interpretada por Mauricio Pesutic en la versión del canal estatal– se refirió al significado de haber tenido que revivir este vital personaje de la telenovela.

En ese sentido, en conversación con Alerta de Spoiler, de Mega, al saber que tenía que interpretar a Chingao, Andrés sostuvo: “Dije ‘no me conviene entrar en el pánico, porque si no voy a trabajar mal‘, o sea, tengo que trabajar relajado, tengo que estar con la mente creativa, tengo que tratar de proponer y hacer que el proceso sea productivo, luminoso –aunque el personaje no lo sea tanto–... entonces me obligué a entrar en un tono como de tranquilidad, porque, efectivamente, sentía que tenía una misión imposible: crear un personaje que la gente ya lo tenía instalado en su cabeza de una manera, con un palito en la boca, que hablaba de una manera y se vestía de una manera”, señaló.

Luego, sobre el horario en que se transmite la teleserie, que va a las 19:45, dijo “confieso que siempre me hizo falta un horario más nocturno para poder ponerle más groserías, porque un personaje de esa cañala es grosero”.

En otro bloque del diálogo, el periodista Stavros Mosjos quiso saber cómo fue para él haber interpretado este personaje. Frente a esto, Velasco comentó que “muy complejo, sobre todo porque atenta contra un tono que tenía la teleserie, originalmente, que era un tono relativamente de comedia. Pero hay muchas temáticas que distan demasiado de la comedia que ya están cuestionadas, al punto que no nos parece nada divertido y que no debemos normalizar: la violencia intrafamiliar, pero cómo hacemos para que la teleserie no se transforme en un ladrillo, denso, y eso es lo que tratamos de dar también, como el trabajo, el ritmo, corregir algunos detallitos del texto”.

Por último, el comunicador quiso saber cómo iba a ser el final de la vida de Chingao en este Nuevo Amores de Mercado. En una primera instancia, Andrés hizo un alcance y valoró el trabajo de Mauricio con el personaje de 2001: “Aprovecho de hacer un comentario del trabajo de Mauricio Pesutic del Chingao... como te dije al principio, fue un fenómeno, y en gran medida podríamos decir que es producto de la autoría de quien escribió el personaje, pero también en gran medida de lo que Mauricio Pesutic incorporó”, aseguró.

“Volviendo al 2025, donde estamos enfrentando temáticas muy delicadas, donde ser malvado no es solo una cosa de ser cool, sino que también cuando se atenta contra cosas valóricas, contra asuntos éticos, contra el amor, contra la inteligencia incluso, uno dice ‘chuta, lamentablemente este tipo de personajes tienen que pagar de alguna forma‘, y eso es un poco a lo que nos enfrentamos: cómo hacemos para que este personaje pague, que no se vaya libre de polvo y paja, dejando la cagá en el pueblo siguiente”, añadió el actor de 50 años.