Gissella Gallardo reveló que Mauricio Pinilla “quiere volver con todo a la televisión”

Después de varios años alejado de la pantalla, Mauricio Pinilla se prepara para retomar su carrera televisiva con nuevas energías y proyectos. Así lo confirmó su pareja, la comunicadora Gissella Gallardo, quien aseguró que el exfutbolista y exconductor de Buen Finde ya está evaluando ofertas concretas para volver a la televisión.

“Hoy día él sí quiere volver con todo a la televisión, quiere animar”, señaló Gallardo en conversación con Fotech.cl. El exdelantero de la Roja había debutado en TVN en 2021, formando dupla con Karen Doggenweiler, pero tuvo que dejar su ascendente carrera en los medios debido a complicaciones de salud que lo llevaron a priorizar su bienestar.

Gallardo comentó que Pinilla ha estado trabajando intensamente en su recuperación. “Está bien, ha hecho terapia y tratamientos. Quería estar este tiempo alejado y sanarse”, explicó. Según añadió, el regreso no será apresurado. “Ya tiene ofertas, sin embargo, las irá aceptando con calma y de a poco”.

En los últimos años, Pinilla ha sido abierto sobre su lucha contra la depresión, el estrés y las crisis de pánico. En una conversación con Francisco Sagredo para el programa Con Contenido, relató: “A los 20 años tuve mi primera crisis de pánico y mi primera crisis de angustia. He tenido que estar medicándome constantemente (…) Esta depresión que he tratado últimamente me ha tenido en clínicas psiquiátricas acá en Santiago”.

Hoy, el exfutbolista asegura estar en una nueva etapa personal y familiar. “Salí del hoyo, lo logré. Hoy puedo decir que soy un papá presente. Estoy feliz, estoy contento, estoy en una etapa de mi vida, de mucha alegría, de mucha felicidad”, declaró.

Con el respaldo de su familia y el interés renovado de la industria televisiva, todo indica que Pinilla podría sorprender pronto con un nuevo proyecto en la pantalla nacional.