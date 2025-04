Sergio Rojas se lanza contra Mariela Sotomayor tras ningunear a “QTLD” y revela su enemistad en “Only Fama”: “Mentirosa, no se pasan ni con aceite de oliva”

La amistad no fue impedimento para que Mariela Sotomayor hiciera el descargo por los comentarios que se han emitido en “Que te lo digo” sobre Only Fama, y en especial con el periodista Luis Sandoval.

“Estoy muy sentida contigo Luchito, no me has escrito ni una sola vez amigo para preguntarme alguna cosa directamente a mi, qué pena”, fueron las palabras de la panelista de “Only Fama” en “Que te lo digo”.

Sandoval entonces le pidió “no confundir amistad con lo laboral” y replicó: “Cuando uno le escribe a una compañera como a ti o a Paula Escobar, no pueden dar ningún testimonio, la Paula me deja el visto, no me responde, ustedes cuidan su trabajo y es comprensible, entonces para qué voy a estar llamando y perdiendo mi tiempo si tengo otras fuentes”.

Sergio Rojas defendió a Que te digo tras críticas de Mariela Sotomayor. Youtube

“Se llevan pésimo”

Pero Sergio Rojas no dudó en incluirse en el debate y lanzó su crítica a la panelista de Mega.

“Para que piden que la llamen, cuándo le pregunté cómo se llevaba con la Paula me dijo bien, mentirosa, se llevan pésimo, las dos no se soportan, no se tragan ni aceite de oliva, la otra cree que Mariela se opera tanto para parecerse a la Kim Kardashian chilena y por otra lado la Mariela piensa que la Paula es fome”.

El conductor de Zona Latina aseguró que “llamarla para contar mentiras mejor llamo a Gepetto, alguien que me cuente cuento pues... le pasaron a llevar la glándula de la felicidad en la última operación”, agregó el periodista".

Rojas siguió tildando de mentirosa a Maldonado asegurando que ha indagado sobre la situación en Only Fama pero solo recibe respuesta dudosas.

“Con todo el cariño me miente porque si ella me dice que está todo bien y vemos que los números son malos, que algunos de los conductores los consideran insufribles, que la conductora está bien chupesqueada los primeros capítulos, si dice que está todo bien, cómo le vamos a creer”.