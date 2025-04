“Yo no bajaré nada”: Nano Calderón asegura haber sido amenazado tras exponer a su padre Hernán Calderón

En al menos nueve páginas en sus redes sociales, Nano Calderón contó su verdad sobre la polémica acusación por agresión contra su padre Hernán Calderón. En una clara respuesta a los dichos de Kel Calderón en “Podemos Hablar”, el influencer sumó otras pruebas entre fotografías y testimonios además de su pareja Rebeca Naranjo.

No emitió detalles del confuso incidente que lo llevó a apuñalar a su padre cuando entonces tenía 22 años, y los sucesos en aquel departamento que compartió con Calderón Salinas señalando: “Padre es una palabra que le queda grande”.

“Yo no bajaré nada”: Nano Calderón asegura haber sido amenazado tras exponer a su padre Hernán Calderón. Instagram Nano Calderón

“Contando todo esto no espero quedar como víctima. No espero que los demás digan ´ay pobre Nanito´, ya que aquí la víctima no soy yo, es Rebe. Solo espero que nunca más un programa de televisión se presta para apoyar la versión de un abusador sexual".

"Me enviaron una foto con tiempo"

El testimonio de Nano Calderón pareció entonces tener consecuencias ya que la tarde de este lunes hizo públicas las amenazas que habría recibido por después de exponer con tanto detalle el caso.

"Me acaban de amenazar por WhatsApp que baje todo mi comunicado, incluyendo las fotos de pruebas, cosa que no haré. Me enviaron una foto con tiempo a mi número personal que prácticamente nadie tiene, tomé pantallazo pero la app lo bloquea”, publicó.

Asimismo compartió la imagen más detalles con el texto recibido: “Baja inmediatamente todas las historias de tu comunicado incluyendo a la de esa tal Alejandra. Si sabes lo que te conviene para de una vez todo esto. Haré que tanto tú como Rebeca se arrepientan el resto de sus miserables vidas”.

Pero Nano insistió en dejar su versión en las redes sociales. “Si me bajan cualquier historia o el comunicado fueron reportes Yo no bajaré nada”. Además insistió en que su número de teléfono “no lo tiene nadie prácticamente” y advirtió que cualquier consecuencia para él o para su pareja Rebeca “fue porque me negué a un nuevo chantaje”.