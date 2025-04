“A las basuras como Checho Hirane”: JC Rodríguez realiza feroz descargo tras supuesto vínculo con narco asesinado

El animador de Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez, perdió la paciencia con una fake news que comenzó a circular en redes sociales, donde se le vinculaba al “Guatón Mutema”, el hombre que fue acribillado el domingo en Quilicura.

El periodista se tomó un minuto en su programa de radio Biobío y realizó su descargo contra quienes lo acusaron de estar vinculado a narcotraficantes, debido a la imagen que se difundió en Internet junto a dos individuos.

En un tono muy molesto, JC aclaró que se toma miles de fotos cada día con desconocidos y no les anda pidiendo “los papales de antecedentes” a quienes le solicitan retratarse junto a él.

“Les quiero decir a todos los que repiten como loros o que están publicando una foto donde salgo yo con dos tipos abrazados, que ninguno de esos tipos es el que mataron. Es una fake news. Y lo peor de todo es que hacen eco de esto, no los demás tontorrones en Twitter, sino que medios de comunicación serios”, lamentó.

“Me saco más de mil fotos al mes, con todo el mundo. Y las fotos me las piden a mí. Me saco fotos con toda la gente...A nadie le digo que no, y entre medio salen algunos con collares e igual me saco la foto. Y me he sacado la foto con delincuentes, con políticos, con todos”, relató.

Además, aprovechó de repasar a Checho Hirane, quien habría hecho eco de la falsa noticia.

“Me levanto a las seis de la mañana a trabajar hasta las 10 de la noche, trabajando honestamente, haciendo lo que más me gusta, que es comunicar y tener mis programas de radio y televisión. Así que a todas las basuras como Checho Hirane, que sí se sacan fotos con asesinos, los quiero ver a la cara a ver qué me van a decir”, advirtió.

Sus descargos surgen luego que en Tik Tok y otras plataformas se viralizara la imagen de él junto a dos hombres que estaría ligados al mundo delictual. Uno de ellos, supuestamente era Carlos Humberto Acevedo Ramírez, conocido como ‘Guatón Mutema’, quien fue acribillado el domingo en Quilicura.