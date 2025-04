Antonella Ríos no le guarda rencor a Luis Mateucci tras sus reclamos: “Podemos seguir siendo amigos como siempre”

Antonella Ríos no le guarda rencor a Luis Mateucci tras sus críticas: “Podemos seguir siendo amigos como siempre”

Los rumores de reconciliación entre el argentino Luis Mateucci y Daniela Aránguiz desataron un torbellino en la farándula. El chico reality no tardó en desmentir las especulaciones con especial mensaje a la panelista Antonella Ríos.

Según dijo Mautecci, ni un auto lo pasó buscando aquel viernes que fue visto en restaurante con su expareja, tampoco durmió en su casa.

"Me carga, te juro que si yo llego a saber o escuchar que Antonella Ríos dijo que me fue a buscar a la casa de Daniela, le voy a dejar la recagada. La gente no puede ser tan mentirosa“, dijo durante un react a Palabra de Honor.

Antonella Ríos le responde a Luis Mateucci. Youtube

Antonella Ríos dedicó un tiempo de las cámaras en “Que te lo digo” entonces para dar su versión y pasar la página con su excompañero de reality.

“Yo creo que está jugando, al filo. Primero no me mandó ningún audio en vivo cuando estaba haciendo el react, nada. Pero yo le escribí después, hice el ejercicio periodístico y le dije ´yo jamás he dicho que fuimos a buscarte a la casa de miss D´“.

“No me meto más en ese baile”

Antonella Ríos siguió detallando la conversación que tuvo con Mautecci. “La gente a veces entiende todo al revés”, dijo mencionando los comentarios que muchas veces se viralizan en redes sociales. “Es como el correo de las brujas”.

“Habíamos ido a buscar al Don Mautecci a su residencia, que no se de dónde venía él antes de eso, pero yo pasé a la residencia señor Luis Mateucci, donde todos procedimos a ir 853 kilómetros de ida y 853 kilómetros de vuelta”.

La panelista reiteró que “pasó a buscarlo a su casa” y negó querer meter en más problemas. “Punto y aparte. No me meto más en ese baile... el punto es, que no ha rencor, podemos seguir siendo amigos como siempre”.