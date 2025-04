Fran García-Huidobro reveló que estuvo 5 días internada en una clínica en diciembre: “Dije ‘te pones las pilas o te quedan cinco años de vida’”

Hace unos años, la animadora Francisca García-Huidobro estuvo al borde de la muerte tras una falla multisistémica. Sobre este delicado episodio que cambió su vida, la “Dama de hierro” habló en el podcast “Más que titulares” de Javiera Quiroga.

“Yo cuando digo que soy muy debilucha físicamente, no solamente me refiero a mi contextura. Yo tengo un montón de patologías que no cuento ni muestro”, confesó.

“En esa oportunidad yo llevaba mucho tiempo descuidándome. Yo había tenido un momento personal muy difícil, que no había sido capaz de superar. Yo creo que sabiamente el cuerpo se empieza a hacer daño, a autoflagelarse”, recordó.

“Como no eres capaz de recuperar que estás hasta las masas, que el poncho te quedó enorme, tu cuerpo empieza a decir ‘ya po’. El cuerpo me dio muchas señales de las cuales yo me hice la loca hasta que no pude más”, añadió.

Por aquella aflicción, Francisca se mantuvo un periodo considerable en la Unidad de Tratamiento Intensivo.

Los cambios que realizó Francisca García-Huidobro

Uno de los cambios más importantes que realizó la animadora es reconocer lo que no puede controlar, y dejar de quejarse al respecto. No reclamar sobre las cosas que sí puede controlar y hacerse cargo.

La alimentación y la salud mental fueron las otras áreas que Fran se dedicó a mejorar. Esto implicó un tratamiento psiquiátrico, terapia psicológica y medicamentos. Sus grandes montañas que le cuesta superar son el deporte y el cigarro.

A pesar de este susto de salud que vivió el 2019, ya para cuando era el 2023, Francisca se volvió a relajar, pensó que el peligro quedó atrás. Sin embargo, su salud nuevamente le volvió a pasar la cuenta.

“El año pasado caí de nuevo. En diciembre estuve 5 días internada en la clínica y nadie supo. Estuve mal de nuevo, por lo mismo. Yo médicamente soy una persona desnutrida porque me alimento mal. Yo carezco de hambre. Yo no soy anoréxica, no me encuentro gorda. Para mí comer es un trámite y si lo puedo extender (procrastinar), lo hago”, confesó.

Esta nueva ida al hospital fue la llamada definitiva para Francisca. “Yo dije ‘o te pones las pilas o te quedan cinco años de vida en las peores condiciones’. Como osteoporosis, un montón de cosas”, comentó García-Huidobro.