Francisca García-Huidobro se defendió y negó la acusación de ser clasista: “Yo soy la flaite en mi familia y la cuica en mi pega”

La aman o la odian, así es la relación que tiene la animadora Francisca García-Huidobro con el público. Una fascinación existe con la “Dama de hierro” que es uno de los rostros más importantes de la historia de la farándula, y sobre la imagen que tienen de ella fue consultada en el podcast de Javiera Quiroga, “Más que titulares”.

La animadora del programa le consultó a Chat GPT dos descripciones sobre Francisca, una crítica y una favorecedora, para recoger las impresiones que se tiene de ella. La “Dama de hierro” prefirió empezar por la negativa.

“Has sido descrita como ‘clasista’, ‘soberbia’ y ‘tirana’”, le informó Quiroga, quien le preguntó por sus reacciones ante esta descripción. “Yo creo que son tres adjetivos muy negativos que dados vueltas son muy positivos”, partió reflexionando.

“No me considero una persona soberbia, pero sí tuve que haberlo sido durante algún momento de mi vida, no me cabe la menor duda. Probablemente, cuando estaba en la cresta de la ola y me juraba la última Coca Cola del desierto. Debo haber sido media soberbia”, continuó.

Con respecto a la descripción “tirana”, ella solicitó cambiar la palabra por “mandona”. Especialmente, por las consideraciones políticas que esto trae para nuestro país, en alusión a la figura del dictador Agusto Pinochet.

Finalmente, García-Huidobro descartó de lleno ser clasista. “Me considero cero clasista. Vivo en un mundo en el que no me permite serlo: yo soy en mi familia la flaite y en mi pega la cuica. Soy básicamente una desclasada”, añadió.

El “estigma” de su apellido compuesto

La discusión se tornó al apellido de la animadora, la cual se le ha enrostrado en distintas ocasiones. “Tener un apellido compuesto y ser de un origen socioeconómico en la tele es muy complicado”, añadió la animadora.

Quiroga le encontró la razón y dijo que “uno siempre habla de la discriminación para un lado, pero para el otro es peor”.

Ante esto, la “Dama de hierro” continuó con su experiencia, “esa ha sido una de mis grandes luchas. ‘No, es que ella es García-Huidobro, seguro que hay alguien’ (...) Lo que sí sé es que no hay ninguno encaramado de familia en un puesto de los medios de comunicación y la política”.

Por otro lado, Javiera Quiroga le dijo que la descripción positiva que le entregó la inteligencia artificial fue “íntima, honesta y sin pelos en la lengua”. Francisca reaccionó a estas palabras diciendo que “yo he aprendido a no embolinarme con el éxito y no hundirme con el fracaso”.

“En mi carrera he estado en la cresta de la ola, en las portadas de todas las revistas, y también he tenido fracasos estrepitosos de programas que yo quise mucho y fracasaron. Como siempre digo yo ‘una golondrina no hace verano, y un par de gotas no hace invierno’. Hay que pasar por todas”, reflexionó.

“Yo creo que lo honesta que soy, sí creo que la gente lo agradece, esté o no esté de acuerdo conmigo. La gente me cree más que quererme”, añadió.