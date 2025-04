Las sentidas palabras de Melina Noto como homenaje a su hermano Alan en su cumpleaños: “Siempre te vamos a recordar”

La comunicadora Melina Noto conmovió a sus seguidores al recordar a su hermano Alan, quien habría cumplido 38 años este martes. En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, Noto reflexionó sobre el dolor que ha sentido desde su fallecimiento, que ocurrió en julio de 2022 a causa de un ataque al corazón mientras dormía.

En su publicación, Melina Noto expresó cómo ha enfrentado esta pérdida y cómo ha aprendido a vivir con ella. “Hoy deberían ser 38 años. Deberías haber sido eterno, pero por acá siempre te vamos a recordar con una fiesta, hermano mío” , compartió junto a una fotografía de ambos.

Un viaje de emociones y recuerdos

La comunicadora no solo recordó a su hermano, sino que también compartió cómo el amor la ha sostenido en los momentos difíciles. En una segunda historia, enfatizó que “a veces me preguntan cómo se vive con una pérdida tan grande... Es la misma pregunta que me hice el día que mi hermano se fue” . La periodista destacó que el amor es su principal motor, afirmando que “el amor de ver a mis papás peleándola cada día, de mis hermanos que son mi bastón y de tener un gran compañero para esos abrazos sanadores”.

Melina Noto, quien se encuentra esperando su primer hijo junto a su pareja Pangal Andrade, también invitó a sus seguidores a aprovechar cada oportunidad para expresar amor y perdonar. “Vivir en armonía” fue su mensaje final, instando a todos a valorar las relaciones y el tiempo con sus seres queridos.