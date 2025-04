“Qué es mentirosa esta hueo...”: El cruce entre Pancha Merino y Berta Lasala

En el capítulo del jueves 24 de abril en Tal Cual, junto a José Miguel Viñuela –el animador del espacio– estuvieron como invitadas las actrices Berta Lasala y Francisca Merino. En gran parte del episodio, conversaron acerca de la obra que iban a realizar y nunca vio la luz, aunque también abordaron los amores fallidos. Pero hubo varios momentos divertidos y de diferencias, en un tono amigable, puesto que son grandes amigas.

En específico, en los minutos finales del capítulo, Berta y Pancha protagonizaron una pequeña discusión, siempre a tono de broma. Eso sí, antes de esto –aprovechando que estaban hablando del proyecto que nunca se concretó–, Viñuela hizo un alcance: “si van a trabajar cuatro amigas juntas, yo encuentro que hay que aprender a dejar los egos de lado en pos del resultado”, dijo.

En medio de la intervención del conductor, Merino lo interrumpió y señaló: “exacto, y no ponerse a escribir unos monólogos eternos, fomes, de mier**, y que al final solo le interesan a la actriz y no al público”.

“Pero si ya se cortó todo eso y quedó bien. Esta es falsa, porque, además, cuando tiene mucho texto se cansa: estaba bien con poco texto. Qué querí’ hueo**; córtala”, respondió Lasala.

Luego, Berta agregó que “le tengo tanta paciencia a la Pancha... soy la amiga que te tengo más paciencia. Me has dejado tirada cuántas veces: yo te quiero igual”.

Por su lado, Pancha replicó: “Qué es mentirosa esta hueo**. ¿Cuándo te de dejado tirada? He sido la mejor amiga del mundo: me alegro por tus triunfos, estoy orgullosa de que eres una gran actriz –yo no–, te presenté un mino estupendo, abogado, cuico, pituco, saliste de los comunistas, o sea, te he hecho la vida galla”, añadió

“Me encanta lo bien que se llevan ustedes... ¿saben qué? Piensen en hacer una cosa entre dos, no entre cuatro”, cerró Jose Miguel el momento.