Raimundo Cerda admite su cambio debido a la relación con Faloon Larraguibel: “Me alejé un poco”

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda se han dado una nueva oportunidad en el amor, luego de tomar distancia. La pareja sigue dando de qué hablar dentro y fuera del reality “Palabra de Honor”, además presumiendo su química.

En el reformatorio, este romance al parecer también ha desatado comentarios entre los reclutas. Fabo Agostini fue uno de los que recientemente se dirigió a Cerda con burlas por un supuesto cambio en su actitud. “Ha cambiado para mal”.

Raimundo Cerda en Palabra de Honor. Youtube

"Me alejé un poco en las noches. Me voy a acostar más tempranito...la maldad, la noche”, fue la respuesta de Raimundo, mientras sus amigos continuaron los reclamos.

Faloon, sin embargo, minimizó las críticas y negó imponer limitaciones a su pareja. “No me afecta nada, él tiene su espacio, él hace lo que quiere, si yo no soy dueña de nadie...encontró algo mejor, lo pasa mejor conmigo, simplemente". citó además Canal 13.

Gala se sintió aludida por el comentario de la bailarina, por lo que rechazó las comparaciones, aunque Faloon no tardó en aclarar que no fue el sentido de sus palabras: “no me estoy comparando contigo”.

Fabio Agostini se vio en una reciente actividad reiterando sus reclamos contra Faloon. “No sé qué pájaro te ha metido en la cabeza, pero mira, problemática”, comentó mientras Faloon discutía con el grupo.

“No busco un padre para mis hijos”

Faloon Larraguibel no le cierra las puertas al amor. En esta etapa de su relación con Raimundo Cerda, sin embargo, puso claras sus intenciones.

“Yo nunca pensé llevarme asi contigo y estar así, aunque fuera pesadita igual me caes bien y me ha gustado... vamos a alcanzar a pololear hasta que nos vayamos” dijo Cerda.

El deportista siguió sonriendo con Faloon: “Faloon la regué, tres hijos, divorciada, no tiene tiempo, ¿la tomas?“, dijo entre risas. Pero la chica reality respondió: ”No necesito eso, no busco un papá para mis hijos".