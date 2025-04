¿Se refirió al escándalo?: Así fue el regreso de Raquel Argandoña a la televisión después de la feroz pelea de su familia

Decir que quedó la embarrada en la familia Calderón Argandoña es una subestimación de los hechos. Una entrevista realizada por Kel Calderón en “Podemos Hablar” trajo a la luz nuevos testimonios de su padre, Hernán Calderón; su hermano menor, Nano Calderón; y la novia de él, Rebeca Naranjo.

Kel relató su versión de los hechos por primera vez, recordando el shock que vivió después de ver cómo su madre Raquel Argandoña la ignoró para acudir en rescate de su hermano menor, quien estaba siendo acusado de un parricidio frustrado tras atacar a su padre.

Ella recalcó que no tiene una relación con Nano desde hace ya 12 años, y no conoce cómo es su personalidad. De igual forma, Kel manifestó no haber sentido compasión por su hermano cuando lo vio ingresar a la cárcel.

Junto a esto, la abogada aseguró que su padre fue víctima de extorsión, que le pidieron que cambiara la figura legal para aliviar los cargos y la sanción de Hernán Calderón Jr. Esto para que no utilizaran los elementos que tenían en su contra, pero la influencer señaló que primó el amor de padre.

Nano Calderón y su pareja estaban atentos a las palabras de Kel, y ambos realizaron un comunicado de prensa para contar su versión de los hechos. Rebeca Naranjo acusó a Hernán de acoso sexual, que él realizaba comentarios desubicados y tocaciones no consentidas. Incluso mostró un correo de una fundación asociada al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

Por su parte, Nano ratificó esta versión y señaló que cuando se produjo el ataque a su padre fue después de confrontarlo tras escuchar la versión de su pareja. Además, contó que se alejó de su hermana después de un episodio que involucró a un amigo de él.

La guinda de la torta vino después de que se filtró un audio de Hernán Calderón, en donde acusó que su hijo efectivamente tenía intenciones de matarlo, e incluso había amenazado de muerte a su madre y su hermana.

¿Qué dijo Raquel Argandoña?

¿Dónde estaba la matriarca de la familia cuando todo esto estaba sucediendo? Literal en China. La animadora Raquel Argandoña justo se encontraba en Asia en un viaje de negocios por su vinculación a una reconocida marca de vehículos.

A pesar de que en su programa “Tal Cual”, señalan que no hablan de farándula, de vez en cuando sí lo hacen. Por su parte, la animadora no tuvo ningún problema en tomarse con humor todo este escándalo que sucedió con su familia en su ausencia.

Esto fue sacado a colación después de que le preguntaran con quién hablaba por teléfono mientras se encontraba en China, en una alusión a su pareja, pero Raquel salió jugando y dijo entre risas: “como allá no tenía ningún problema, hablaba con todos”.

Su compañero de animación, José Miguel Viñuela le siguió el juego y le respondió sobre la misma, “como llegaste y no pasaba nada”. Argandoña seguía riéndose y añadió “la vida es para vivirla y como no tenía ningún problema, hablaba con la gente”.

Viñuela hizo alusión al escándalo al decir: “Yo no puedo entender, esto es como la ley de Murphy, falta que te vayas de viaje para que quede la ca...”.

Entre risas, Raquel cerró el tema diciendo “siempre pasa algo, pero aquí estoy”.