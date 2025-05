“Es la locura más grande que he hecho en mi vida”: Marlen Olivari se sinceró minutos antes de partir a “Mundos Opuestos” y está lista para ganar

Los primeros participantes de la nueva versión del reality show, “Mundos Opuestos”, ya viajaron a Perú para encerrarse en esta casona marcada por el fuerte contraste entre los ganadores y perdedores de la competencia.

Son 11 los confirmados que han sido dados a conocer por Canal 13, y dentro de ellas, uno de los nombres, si no el más importante, se trata de la show woman y comunicadora, Marlen Olivari.

Mientras ella se encontraba en el Aeropuerto lista para embarcar su vuelo, ella le concedió una entrevista a LUN para comentar esta nueva aventura televisiva que realizará. “Es la locura más grande que he hecho en mi vida”, partió comentando.

“He hecho cosas locas, pero ésta es la más loca de todas. Me lo habían ofrecido varias veces, pero después de treinta y dos años de trayectoria, y tantas cosas que ya he hecho en mi carrera, me faltaba llegar a un acuerdo real con un reality. Aparte que mi hijo está más grande y eso es muy importante”, precisó.

Ella destacó que su hijo estuviese más grande fue fundamental para llegar a este acuerdo. “Yo soy una súper buena mamá, muy preocupada, muy presente, y uno siempre tiene que preocuparse primero de sus pollos. Pero afortunadamente mi hijo es muy fanático de los realities, los vemos todos. Así que está muy contento, me dijo: ‘mamá, no te preocupí, te voy a ver en la tele, voy a estar bien’. Y eso es importante para mí”.

Los amuletos que protegen a Marlen Olivari

Tal como lo dijo la misma Marlen, esta es una experiencia que antes no ha realizado, así que se preparó con todo antes de aventurarse en “Mundos Opuestos”. “Fue una locura, tuvimos que adelantar mucho trabajo. De verdad yo hago muchas cosas, sobre todo en regiones, charlas de mujeres, de emprendedores. Es harto movimiento, pero bueno, ya estamos en esto. Y yo pretendo llegar hasta la final”, afirmó.

“Estoy entregada, quiero pasarlo bien, entregar mi alegría. Pero igual soy mecha corta, entonces no sé. Lo bueno es que la gente me va a poder ver como soy, no tengo dos caras. Me van a ver en todas las emociones, quiero vivir cada momento. Tengo mucha fe y me voy llena de amuletos”, añadió Olivari.

No estaba exagerando Marlen cuando dijo que se iba llena de amuletos, ya que enumeró que lleva “pulseras: dos de perlas de colores se las regaló Luciano Marroc-chino, su marido. Una de color rojo fue obsequio de Lorenzo, su retoño. Y una de plata fue entregada por su mamá, para hacerle frente a las malas vibras. Además dos colgantes, un crucifijo y un nudo de bruja, que se lo regaló su amiga Paula para el mal de ojo”.

“Soy una mujer de harta fe, yo hablo harto para callado con Jechu. Me sé hartos rezos, no tengo problema. Si me ven rezar, y me escuchan rezar, no piensen que estoy loca. Soy súper católica, agradezco y digo ‘fortaleza, fortaleza, fortaleza’. Diosito está conmigo siempre”, añadió y cerró diciendo que aunque les quiten sus amuletos, ella está protegida.