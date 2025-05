Javiera Contador realizará una autocrítica sobre su rutina de Viña en nuevo capítulo de “Podemos Hablar”: “No tuve la capacidad de hacerlo mejor”

Este viernes, “Podemos Hablar” vuelve con un nuevo que contará con la participación de la actriz y comediante Javiera Contador, quien tras su fallido paso por la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar el año 2024, se sinceró e hizo una autocrítica en relación a su rutina.

Al llegar al momento de hablar sobre su paso por Viña del Mar 2024, la comediante es tajante en decir que “tengo un Viña bueno (2020) y un Viña malo”, y agregó que que “Viña es un festival donde estas cosas pueden pasar, pero finalmente la responsabilidad es de uno”.

Ella descartó que la presentación de Andrea Bocelli haya sido un factor a la hora de enfrentar al monstruo. “Igual hubiera sido lindo que tuvieran una gaviota de platino para el señor Bocelli”, añadió.

Con respecto a su rutina, Javiera es crítica a la apuesta entregada ese día, manifestado que “si uno ve la rutina estuvo mal, porque yo no tuve la capacidad de hacerlo mejor porque la verdad fue un escenario tan adverso que no pude nomás”, agregando que “ni Bocelli, ni Pancho con la Mari van a cambiar esa situación que para mí fue tan heavy que yo internamente no pude voltearlo”.

El gesto de su familia Larraín

En su rutina hubo un momento particular en la que salen en escena su familia televisiva, los Larraín, quienes le dieron un respiro a la jornada teniendo buena recepción en el público.

“Siento que lo que hicieron ellos fue hermoso porque se expusieron... Imagínate los llegan a pifiar, no podría dormir tranquila el resto de mi vida”, finalizó la actriz en relación a su presentación.

Pero en este capítulo Javiera no estuvo sola. Por supuesto no podía faltar su partner televisivo, es por eso que a la conversación se integró el actor Fernando Larraín, quien llegó acompañado del ahora nuevamente actor de Mega, Álvaro Rudolphy.

La amistad desde la juventud entre Fernando y Álvaro trajo consigo recuerdos, anécdotas y vivencias que sacaron más de una risa, las cuales se sumaron a la siempre irruptiva presencia de Yerko Puchento.