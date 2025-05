Priscilla Vargas defendió a José Luis Repenning tras dichos de Julio César Rodríguez: “Me parece muy raro y muy feo”

Una nueva polémica se desató entre presentadores de TV, que esta vez involucra a dos de los rostros más populares de los matinales. Julio César Rodríguez sorprendió al apuntar contra José Luis Repenning a quien tildó de “sin talento”.

En medio de un fuerte descargo con la prensa por los “fake news” sobre su supuesto vínculo con narcotraficantes en Villacura, el periodista además se refirió a Repenning como “el que repite todo lo que le dicen por la muela".

Estas declaraciones desataron reaccione en la farándula. Priscilla Vargas, compañera de Repenning en el matinal Tu Día salió a defenderlo.

“No sabe como trabaja RP, de hecho creo que no ve ni siquiera su trabajo porque estamos en el mismo horario, no lo he escuchado la verdad pero me parece muy raro que él sepa como trabaja”, declaró en “Que te lo digo”.

“No es mi polémica”

La presentadora se admitió sorprendida de la actitud de JC, con quien ha coincido en eventos e incluso en Viña durante el verano, sin que este emitiera comentarios negativos.

“No sé, nos hemos encontrado con él y siempre ha sido muy buena onda, no he visto las declaraciones pero de verdad, nos vimos en viña en el verano y fue buena onda, nunca nos dijo nada, me parece muy raro y muy feo si es que lo hizo a traves de los medios de comunicación porque persona no nos ha dicho nada”. Sin embargo, poco después evadió seguir en el conflicto. “Esa no es mi polémica chiquillos”, dijo a los reporteros.

Los panelistas de “Que te lo digo” respaldaron su actitud. Para Sergio Rojas, Vargas pudo haber enviado un mensaje entre líneas.

“Creo que lo quiere decir es que es JC es un maricueca, un falso le doy el punto a Priscilla porque esto es verdad, es lo que pasa con la gente en la tele... si Julio César tiene algo que decirle por ultima va y le dice a lo mejor, no en el son de pelea”.