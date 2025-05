Claudia Conserva recordó su breve separación con Pollo Valdivia tras 5 años de casados: “Sentía que me había saltado una etapa y decidí vivirla”

La historia de amor de Claudia Conserva con Juan Carlos “Pollo” Valdivia se remonta a la década de los 90’s, cuando ella tenía 16 años y él 24. A los tres años de conocerlo, ellos pisaron el palito, y siguen juntos más de tres décadas después.

PUBLICIDAD

“Estaba muy enamorada, muy segura de lo que estaba haciendo. Sabía que era súper joven; me acuerdo que mis amigos me decían: ‘¿¡Pero cómo te vas a casar!? ¡Estás loca!’“, recordó la animadora en una entrevista con La Cuarta.

“Estaba segura, así que no lo dudé. Con el Pollo nos amamos. Nos conocimos y ambos estamos muy agradecidos de habernos conocido a tan temprana edad. Habernos conocido ya fue un lujo en la vida, ¡la suerte!, porque nos podríamos haber conocido mucho después. Qué bueno que nos conocimos ahí“, continuó la comunicadora.

La breve separación de la pareja

Sin embargo, dentro de esta larga historia de amor existió una pausa. Haberse casado tan joven le pasó la cuenta a Conserva, y quería vivir un poco de la juventud que se privó.

“En algún momento sentía que me había saltado una etapa (de vida), y decidí vivirla. Fue cuando nos separamos en 1999. Llevábamos un tiempo casados, como cinco años, y sentí que me faltaba vivir una etapa”, contó.

La muerte del padre de Claudia, que sucedió la misma semana que tenía planificado casarse, resignificó la relación. “De alguna manera, veía en el Pollo un padre: la sabiduría y la solidez. Coincidió con la muerte de mi papá. Creo que un poco asumió esa responsabilidad de guiarme en la vida”, reconoció.

“No era lo que yo quería en ese minuto. Eso está absolutamente superado, analizado, conversado y todo. Nada que ver: tu pareja es tu pareja, tu partner, no tu papá. Pero en ese minuto quizás se mezclaron un poco los roles”, admitió Conserva.

PUBLICIDAD

Esto se juntó con la presión de formar una familia, para lo cual no estaba preparada totalmente. “Llevábamos harto casados, entonces lo que ‘correspondía’ era tener hijos y formar una familia. Pero me di cuenta que me faltaba vivir un cachito más, JAJA. Tomamos distancia un tiempo y él, que siempre me ha amado con toda su alma, me dijo: ‘Juegue y haz todo lo que tengas que hacer, dale, lo importante que estés feliz y bien’”.

El amor eterno de Conserva y Valdivia

El hilo invisible de su amor era mucho más fuerte, y al poco tiempo retomaron su relación. “Volvimos con el Pollo después de casi un año, y fue un retorno bien bonito. No teníamos hijos cuando nos separamos, por lo tanto, cualquiera de los dos podía emprender una vida completamente nueva, y no pasaba nada, sólo había un papel firmado; pero, en rigor, podría no haber sabido nunca más de él ni él de mí“.

“Y ambos llegamos a la conclusión de que efectivamente se puede vivir sin el otro, pero es LEJOS más entretenido juntos. Volvimos y a los seis meses dijimos: ‘Es el momento de echar raíces, hacer familia, tengamos hijos...’. Y llevamos como 35 años juntos”, contó Claudia.

Sobre su relación con Juan Carlos, la animadora entregó una romántica confesión que cementa que su amor es más fuerte que cualquier cosa. “Siempre le digo al Pollo que lo amo tanto que mi amor va más allá de que seamos pareja o no. Yo a este gallo lo voy a querer hasta que se muera. Así se tenga otra pareja, así me diga que es gay o cómo sea, yo ya lo adoro con toda mi alma. Y es mi compañero. Siempre querré que él sea feliz, aunque no sea conmigo como pareja”, cerró.