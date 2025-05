“Es como su mancha negra haber hecho farándula”: Francisca García-Huidobro se refirió a su excompañero de “Primer Plano”, Julián Elfenbein

A pesar de ser actriz de profesión, la animadora Francisca García-Huidobro no tuvo una carrera larga dentro de las teleseries y el teatro, y terminó llegando al mundo de la farándula. Ella recordó cómo llegó a este nicho durante su aparición en el podcast “Más que titulares”.

A principios de milenio, Ignacio Gutiérrez le preguntó si es que le gustaría comentar obras de teatro en el panel de “SQP”. Fran aceptó la invitación considerando que no tenía trabajo, “me pegaban pésimo, me pagaban 40 lucas semanales y me daban como 6 minutos de aire. Yo matea fue a ver todas las obras de teatro”.

En su cuaderno, la actriz tomaba apuntes como la hora, el valor de la entrada, el resumen de la obra, y sus comentarios sobre el teatro. “Me fui quedando, quedando quedando y no me fui nunca más, eso fue en el 2004″, añadió.

Sin embargo todavía falta un escalón en la carrera de Francisca, de pasar a comentar teatro en “SQP” a convertirse en la ama y señora de la farándula nacional. Al explicar este cambio, la Dama de Hierro contó que “SQP” era de una productora, mientras que “Primer Plano” era de Chilevisión.

“Yo estaba contratada por la productora, yo en 2005 era panelista estable de ‘SQP, y me quedé embarazada. A fines de 2005, Chilevisión le pide a la productora que me preste como panelista para ‘Primer Plano’. El 2006 ya era panelista de ‘SQP’ y de ‘Primer Plano’”, añadió.

Su llegada a “Primer Plano”

En ese año un escándalo golpeó la vida de Francisca después de que se separó de Julio César-Rodríguez tras recién haber tenido un hijo con el animador. Esto le afectó fuertemente, terminó bajando mucho de peso con un pequeño de 4 meses a su cargo, y decidió que tenía que salir de “SQP” por el trato que se realizó a la noticia. “Básicamente me habían comido”, recordó.

“Ahí renuncié, Chilevisión me llama y me dicen que si me quiero ir de ‘SQP’, ellos me hacen un contrato y me reciben en ‘Primer Plano’. Lo demás es historia. El primer año fui panelista (...) Al segundo año ya era la conductora”, añadió.

En ese instante, ella realizó una chistosa interpelación a su amigo y excompañero del estelar de farándula de CHV, Julian Elfenbein. “Julian era el conductor, aunque él lo niega. Hasta el día de la muerte lo va a negar porque es como su mancha negra haber hecho farándula”, contó.

Mirando a la cámara, Francisca dijo “Julián Elfenbein, ¡Sí hiciste farándula. Sí hiciste farándula, sí hiciste farándula! ¡Asúmelo!”.