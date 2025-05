“Es un pésimo ejemplo como autoridad”: Jordi Castell expresó su rechazo a la presencia de Pamela Jiles en “Primer Plano”

En la época del apogeo de la farándula, Pamela Jiles habría dejado a entrever que Jordi Castell podría tener un diagnóstico de VIH durante su participación como panelista en “Instrusos”, lo cual fue desmentido por el involucrado.

Recientemente, él nuevamente sacó este episodio a colación en una de sus historias de Instagram, a propósito de un examen de sangre que se realizó lo cual confirma que es VIH negativo que terminó publicándolo.

Por lo mismo, el panel de “Zona de estrellas” tocó el tema durante este viernes, y se comunicó con Jordi Castell, quien partió agradeciendo que pongan esto en el tapete. “Esto ya no lo siento mío, lo digo cero de la rabia y el resentimiento, pero nunca lo dejé pasar porque sentí que fue una forma muy sucia de discriminar”, le dijo al programa de Zona Latina.

“Rebobinemos un poco, en esa época yo era animador de ‘Primer Plano’ y decía cosas fuertes a cada rato, no me debería sentir con la autoridad de estar apuntando con el dedo, si en esa época todos decíamos solturas”, continuó.

La preocupación de Jordi sobre la presencia de Pamela Jiles en la televisión

“Lo que encuentro preocupante no es sólo que esa señora dejó a entrever que yo podía tener VIH, dado lo flaco que soy y he sido siempre, sino que ella fue despedida en Chilevisión por difamación, inventar calumnias y decir atrocidades de gente cuando era panelista de ‘SQP’”, añadió el fotógrafo.

“Lo que me parece curioso es que el mismo equipo que yo trabajaba, que a todos les llamó la atención lo violento que fue (...) Es el mismo equipo que la tiene sentada los domingos hablando de farándula, siendo una honorable diputada de la República”.

“No estoy para hacer juicios de nada, pero esto es algo que tiene que ver con la población gay, con toda la gente que fue discriminada por ser VIH. Ahora gracias a la ciencia ya no es una enfermedad de la cual la gente muera”.

“A mí me gusta compartir esas cosas que tienen un final feliz, y por eso quise mostrar mi último examen (...) Lo que me importaba era desenmascarar a la gente que tiene maldad. Me parece casi decadente que siga al aire una mujer que ha dividido políticamente a todo el mundo. Es un pésimo ejemplo como autoridad”.

“Además, tiene la desfachatez de sentarse en un programa de televisión después de todo el daño que ha hecho. A mí no me lo hizo (el daño), por eso lo quise transparentar. Esto es sin rabia, es para demostrar lo que puede hacer el prejuicio, mezclado con maldad”, cerró Jordi Castell.