Hija de Helhue Sukni dejó su carrera de educadora de párvulos para potenciar su figura de influencer: “No entiende por qué me invitan a mí y a ella no”

Un radical cambio a sus cortos 26 años dio este año la hija de la abogada Helhue Sukni, Samia Rabi, quien optó por abandonar su carrera como educadora de párvulos para dedicarse ciento por ciento a potenciar su rol de influencer en redes sociales.

Una decisión que la educadora tomó debido a la escasa retribución económica que le significó el dar rienda suelta a su vocación con los menores. “Dejé mi trabajo, trabajaba en un jardín, pero renuncié. Estaba súper frustrada por el tema del sueldo”, reconoce con un dejo de resignación en lun.com.

El giro de Samia, la hija de Helhue Sukni

Y es que si bien Samia era consciente de las precariedades económicas que supone dedicarse a la educación de párvulos, no dejó su trabajo hasta que constató en terreno que su esfuerzo no sería retribuido según sus expectativas.

“Es algo que se sabe, que a las educadoras les pagan mal, pero uno entrega tanto, es tanto el trabajo, vocación, para llegar a fin de mes a eso, que opté por renunciar. No lo estaba pasando bien”, cuenta la joven, quien de todos modos reconoce que “igual a veces voy, pero hago reemplazos nomás porque me encanta”.

Decidí meterme más en este mundo de las redes. Me gusta mucho, es entretenido, conoces gente, se pasa bien — Samia Rabi Sukni

Por ello, su paso hacia el mundo de las redes sociales era algo que asumió como casi natural, más aún considerando que en Instagram acumula poco más de 49 mil seguidores, buena parte de ellos, obtenidos gracias a la exposición que ganó por ser una de las hijas de Helhue.

“Decidí meterme más en este mundo de las redes. Me gusta mucho, es entretenido, conoces gente, se pasa bien. Muestro mi vida, un poco de todo”, explica Samia, quien incluso cuenta que esta decisión causó sorpresa en su madre. No tanto por dedicarse ciento por ciento a las redes sociales y los eventos de marca, sino porque en poco tiempo ganó mayor notoriedad que su progenitora.

“No entiende por qué me invitan a mí y a ella no. Me dice: ‘¿A qué eventos vas? Te invitan a ti y a mí no me invitan a nada’. Y yo le digo que ella no crea contenido como yo. Ella hace videos de su día, pero sin ningún objetivo, lo hace para entretener a la gente”, indica. “Me dice: ‘Ganai (sic) más que yo en las redes sociales’, jajá”, prosigue la joven.

“Somos bien unidas igual, es que vivimos las dos solitas. Igual, en el último rato lo hemos pasado medio mal porque nos quedamos solas, mis hermanas se fueron”, puntualiza.

“Si bien ella cuenta que se siente bien sola, yo salgo porque ella hace muchos panoramas en la casa. Le digo a mis hermanas: ‘La mamá me obliga a salir’, jajá. Y salgo por lo mismo, porque me da lata que haya tanta gente en la casa”, finaliza.