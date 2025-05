“Lo primero fue aferrarme a Dios”: Myriam Hernández sobre su doloroso quiebre matrimonial “sin rencores”

Reconociendo que fue un proceso doloroso, pero que no guarda rencores, la cantante Myriam Hernández se refirió a su quiebre matrimonial con Jorge Saint-Jean, después de 35 años juntos.

En conversación con el medio El Sol de México, abordó el golpe al corazón que recibió el año 2024 y cómo logró superar la tristeza, gracias al apoyo incondicional de sus hijos.

“Estoy muy sorprendida con lo que está ocurriendo este año, no quiero hablar mucho de mi vida privada, pero me separé en noviembre del año pasado y a pesar de vivir un dolor muy fuerte, no tengo rencores ni nada de eso, pero fue difícil volver a pararte y decir, ‘¿cómo sigo?’, porque además era mi manager”, dijo en primera instancia.

Luego, confesó que esta separación no la vio venir, por lo cual fue más fuerte al impacto. Por ese motivo, su primera acción fue aferrarse a la fe.

Myriam Hernández por quiebre matrimonial

“Lo primero, al menos en mi caso, fue aferrarme a Dios con mucha fe, entregarle mi situación y mi problema, llorar todo lo que tenía que llorar porque hay que hacerlo y luego decir: ‘basta, me quiero, me respeto, me voy a levantar, voy a ser capaz’, reveló.

Pero, también fue de gran ayuda la cercanía que tuvo con su familia.

“Tener ese gran respaldo de mis hijos maravillosos que tengo, de familia y de la red de amigos que son los que realmente sabes que están ahí”.

Finalmente, contó que al mal tiempo buena cara y logró componer unas canciones inspiradas en su experiencia personal, las cuales son parte de su último disco Tauro.

“Aunque no creo en el horóscopo, me parece que la palabra ‘Tauro’ es muy fuerte, el toro tiene pasión, tiene fuerza y creo que esas características las tengo también, no soy muy apasionada, pero tengo mucha fuerza y creo que lo que se dice de este signo, no tengo por qué negarlo, me siento muy identificada. Lo que refleja cada canción, tiene que ver con las historias que se van desgranando y que en cada una de ellas hay todas estas características de fuerza, resiliencia, pasión, entrega”, reveló la artista Gaviota de Platino que acaba de cumplir los 60 años de edad.