Pincoya anunció su candidatura a Miss Universo Chile: “Yo las voy a representar”

Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya”, sorprendió este jueves al anunciar oficialmente su intención de postular al certamen de belleza Miss Universo Chile. La finalista del reality Gran Hermano y también exparticipante del programa de cocina Top Chef VIP Chile compartió la noticia a través de un video en su cuenta de Instagram, donde reveló detalles de este inesperado nuevo proyecto.

“Les cuento mi nuevo proyecto televisivo y me presentaré a Miss Universo. La edad no importa, atrévete”, escribió Galvarini junto al registro en el que explica con humor y entusiasmo los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

“Necesito que alguien me ayude a arreglar mi pelo, las uñas, maquillaje. Necesito unos vestidos”, dijo entre risas, antes de confirmar: “Me voy a presentar a Miss Universo. Sí, yo las voy a representar”.

En el video, Pincoya defendió su postulación apelando a la autenticidad y a la representación de la mujer común. “Porque no tengo operaciones. Todo caído, pero por la lactancia. La guata… hice dieta, pero igual, me pongo una faja. Botox sí, me puse”, reconoció con su característico estilo directo.

“Soy una mujer autóctona, 100% natural. Sí, una mujer normal, que tiene sus años. No importa la edad ni de dónde vengas. Nada”, añadió, recibiendo una avalancha de mensajes.

Galvarini, quien se ha ganado un lugar en el corazón del público por su personalidad honesta y sin filtros, cerró su anuncio con un mensaje empoderador: “Así que yo me voy a anotar y las voy a representar. Ahí voy a estar. Porque si ustedes pueden, yo también”.

Como era de esperar, su anunció recibió una oleada de apoyo de sus seguidoras y seguidores, quienes la instaron a participar y valoraron su atrevimiento.

“¡Todos te apoyamos!”, “Con toda la actitud Pincoyita”, “Suerte” “¡Con todo!”, “Nos representarás a las chilotas”, “Apoyo ese reinado” y “Que salga todo bien”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación.