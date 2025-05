“Sentía como que me iba a morir”: Karol G y su crudo relato sobre la relación con Anuel AA

A comienzos de 2021, los artistas del género urbano Karol G y Anuel AA dieron fin a su relación, algo que confirmaron en abril de ese año. De esta manera, la ruptura se sumó a otras entre cantantes de la escena que dieron que hablar, como lo fue el término entre Rauw Alejandro con Rosalía, y el de Trueno con Nicki Nicole.

Después de que la llama del amor se apagara y que aseguraran que terminaron en buena onda, la joven colombiana nunca volvió a tocar el tema. De hecho, tras este quiebre, Karol G usó el arte y las letras como forma de canalizar sus emociones y enfrentar este siempre duro proceso.

Y luego de tres años sin palabra alguna, la autora de éxitos urbanos como “Ahora Me llama”, “Tusa”, “200 Copas”, “Provenza”, “Si Antes Te Hubiera Conocido”, entre tantos otros, habló sobre esto. En específico, con mayor detalle y de manera más íntima, se refirió a lo que vivió en la relación en su nuevo documental que está próximo a salir en Netflix, bautizado como “Mañana Fue Muy Bonito”.

Si bien esta producción estará disponible a partir del próximo jueves 8 de mayo en dicha plataforma, el pasado miércoles 30 de abril se llevó a cabo la exclusivo avant premier en la que podía asistir un selecto grupo de amigos, colaboradores y ciertos fanáticos.

Y pese a que era un evento privado y exclusivo, ciertos asistentes sacaron clips de parte del documental, que se viralizaron en redes sociales.

Bajo este contexto, sobre lo que tuvo que pasar junto al puertorriqueño, la artista de Medellín relata que “en mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza”.

Además, en el documental confiesa que “yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”.

Cabe recordar que hoy la colombiana está más que feliz junto a su compatriota y compañero del género, Feid. Eso sí, su relación tratan de mantenerla lo más bajo perfil posible y sin exponerse de más.