Francisca Crovetto sincera lo “emocionante” de haberle compartido su embarazo a la gente: “Ha sido súper bonito recibir el cariño de ellos”

Fue el pasado domingo 20 de abril el día que la medallista de Oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, Francisca Crovetto, decidió contarle al mundo uno de los secretos mejor guardados que tenía junto a su esposo. Uno que involucraba a la pareja con el nacimiento de su bebé.

Una noticia que remeció las redes sociales de la deportista chilena, quien en pocos minutos fue testigo en su publicación de Instagram del inagotable cariño que los hinchas nacionales le profesaron, no sólo por su histórico logro en la cita de los cinco anillos, sino porque junto a su marido iniciarán su camino hacia “lo mejor del mundo” y “conocerán el verdadero amor”.

La emoción de Francisca Crovetto

Avalancha de buenos deseos y parabienes para la deportista criolla, quien a ocho meses de su laudo olímpico sigue asombrándose por el gran apoyo que recibe a diario por parte de los hinchas.

Cariño que reconoce en conversación con Publimetro.cl luego de ser una de las famosas que participó del evento conmemorativo por el “Día de la Madre” realizado hace pocos días en la tienda Pandora del Mall Portal La Dehesa.

- ¿Qué ha sido lo más emocionante en este nuevo camino desde que te enteraste que serías madre?

- Como el concepto de construir mi familia junto a mi marido. Las visitas al médico, las ecografías, eso ha sido como bien emocionante. Ir viendo al bebé, porque todavía no lo siento. Entonces, es muy bonito como ese contacto que uno tiene en cada control.

- ¿Cómo han sido estas semanas posteriores al anuncio de tu embarazo?

- Aliviadoras, la verdad. Estaba un poco abrumada con esto de tener que seguir manteniéndolo en secreto porque, cómo hacer que nada te pasa, cuando en verdad te está pasando de todo. Desde que uno no se siente muy bien, las hormonas hacen lo suyo también en temas de ánimo. Así es que ha sido súper bonito también poder recibir el cariño de la gente. De verdad que estoy muy agradecida de eso.

- ¿Cómo has tomado el impacto que supuso el haber ganado el Oro en los JJOO? La gente no para de elogiarte en redes sociales. ¿Ese es un estímulo adicional para repetir la hazaña deportiva?

- De todas maneras. Yo siempre lo he dicho. Después de París uno dice porqué no ir por la segunda medalla olímpica, aunque lo primero es clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Han pasado más de ocho meses después de lo de París 2024 y aún me cuesta como sopesar el impacto que ha tenido. Yo pensé que iba a durar un par de semanas, un mes a lo más esta fiebre olímpica, pero la verdad es que hasta el día de hoy me siguen llegando cariños o me piden fotos en la calle. Estoy súper agradecida de poder inspirar a través de lo que uno hace.