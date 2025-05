Jhonatan Mujica enfrentó a rumor que lo dejó en “shock”: Aclaró el supuesto romance con un miembro de la producción

A “encarar” a Sergio Rojas fue el modelo Jhonatan Mujica al programa “Que te lo digo”, en donde se enfrentó a una plétora de rumores sobre su persona. Sin ningún problema, el chico reality fue punto por punto para aclarar todo lo que se ha dicho sobre él.

El primer rumor sobre el cual le consultó el periodista fue si es que Pamela Díaz, con quien tuvo un affaire dentro de “Tierra Brava”, viajaba a Europa para estar con él. Jhonatan desmintió esta noticia.

“Con Pamela nunca tuvimos sexo fuera del país o que nos encontramos afuera. De hecho, habíamos planificado un viaje a París con Botota, pero eso no resultó (...) A pesar de que después del reality hubo un momento que éramos más unidos, existieron altercados y nos distanciamos por un tiempo”, aclaró.

Mujica señaló que cesó la comunicación completamente entre ambos hasta que volvió a Chile, en donde Díaz se enteró del mal momento personal que él estaba viviendo después del fallecimiento de su expareja. Ahí retomaron el contacto, y siguen siendo amigos por más que no compartan el día a día.

Romances, acusaciones de ser escort y un incidente con un miembro de la producción

Una de las principales molestias de Jhonatan con Sergio fue un rumor que el periodista de farándula entregó: que el modelo habría sido escort en el extranjero, es decir, que gente pagaba por su compañía, lo que no es una actividad necesariamente sexual. Mujica negó rotundamente que esto sea verdad en ningún momento y de ningún tipo.

El otro punto que se trató fue el romance que se le adjudicó con el fotógrafo Ozcar, siendo Rojas también la fuente de este rumor. Al responder sobre la veracidad de esta especulación, el modelo descartó haber tenido un contacto “físico ni online, ni siquiera me he contactado con él en redes sociales”.

“Yo cuando me enteré de todo esto (el supuesto romance), me enteré del rostro de él. Un contacto en algún otro lugar nunca”, añadió.

Después de todos estos desmentidos, Sergio contó un rumor que efectivamente salió de la producción, pero la especulación no era verdad. Gente de producción de los realities de Canal 13 le contaron que Jhonatan habría tenido un romance con un chico del staff, quién terminó siendo despedido después de haber confesado este affaire.

“No puedo creer que esto llegó acá”, reaccionó en primera instancia. Mujica reconoció que a él también le llegó este mismo rumor desde la producción, y contó la verdad detrás de su contacto con este sujeto de la producción, el cual se remonta a una visita al dentista.

“Yo no me enteré de eso hasta hace poco, ahora que volvió a ‘Palabra de honor’. Estaba este rumor en la producción, me miraban con cara media rara. Al final de todo, unas personas se acercaron a preguntarme si era verdad, yo quedé en shock. Yo hasta pedí que no echaran a este personaje”.

Jhonatan Mujica contó que esta persona de la producción, le pasó su celular para que viera el perfil de su expareja. Ahí él vio que su pareja, en modo de venganza, comenzó a subir contenido con una mujer en la casa que compartían los dos. Ver estas imágenes dejaron muy mal al modelo anímicamente.

El modelo le confesó a compañeros lo que sucedió, por lo que le consultaron al miembro de cuestión si era verdad, y él lo negó. Jhonatan fue citado a dar su versión, diciéndole que iban a despedir al sujeto por haberle dado el teléfono, él intentó salvar la situación, pero terminó confirmado lo sucedido. “Me sacaron verdad por mentira”, comentó. Esto considerando que no podían entregarle información del exterior.

Ahora es cuando llega la verdad que contó Sergio. Esto quedó en evidencia cuando Jhonatan dijo “después me entero que esa persona, a la que echaron, sí estaba diciendo que hubo (un romance) conmigo. Ahí te la doy que no fue una invención tuya. Eso me generó una rabia”.