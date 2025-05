“Le faltan huevos”: Claudia Schmitd desclasificó anécdota sobre Mario Velasco, a quien acusó de bajarse de un capítulo a último minuto

Del baúl de los recuerdos de su paso por “Zona de estrellas”, la uruguaya Claudia Schmitd desempolvó una anécdota que involucra al animador del espacio Mario Velasco. Ella acusó que el exchico “Yingo” se bajó de un programa a último minuto por “temor” a un invitado.

El rol de animador salió a colación durante una conversación con Danilo 21 en su podcast “Juzgamos y nos funamos”, en donde el tiktoker criticó cómo Velasco manejó la discusión que se vivió entre Claudia y Adriana Barrientos mientras “ZDE” estaba al aire en vivo.

Él dijo que Mario tuvo que haber sido más duro con Adriana, quien interrumpió constantemente a Schmitd, y ante esa afirmación, la involucrada dijo “le faltan huevos, en la conducción le faltan”.

La baja de Mario Velasco a 15 minutos de empezar un programa

Esto motivó a Claudia Schmitd a contar una desconocida historia de lo que sucedió tras las bambalinas del programa con Mario Velasco. Ella partió aclarando que le cae muy bien el animador, pero no se iba a “casar” con nadie.

“Venía Gustavo, la pareja de Titi (Ahubert) y Mario Velasco no llegó. 3:15 de la tarde avisa que no llega. Entonces, cada vez que ves a Manu González sentado, es porque algo pasa con Mario Velasco”, reveló.

“Él se bajó y a mí se me vinieron los ovarios a las amígdalas. ¿Por qué me pasó? Lo que nos dicen a nosotros es que Mario se bajó porque él consideraba que ese tipo era peligroso y no quería vivir esa situación, porque el hombre tenía un entorno complicado“.

Ella le pidió permiso a los jefes para hablar con Mario Velasco sobre lo sucedido, el cual fue otorgado. Claudia lo llamó durante el fin de semana para tener esta conversación, pero al no recibir respuesta, ella lo encaró en una reunión de pauta.

“Le dije que encuentro que no estás a la altura, sino quieres ser conductor de este programa deja el puesto a otra persona (...) si no tienes los huevos para llevar la conducción y enfrentar a la gente que venga al programa, sea o no sea peligrosa, deja el lugar”, relató la panelista.

“Abandonaste el buque y nos dejaste a todos los que estamos acá, solos. Yo también tengo hijos y tengo familia. Si ese invitado era peligroso como tú dices, a mí también me puede perjudicar, pero yo no salgo arrancando a último minuto, yo me siento y hablo con el invitado (...) Te invito a que lo pienses”, reveló.