“Si tú te vas, las dos están despedidas...”: Claudia Schmitd desclasificó el ruego de Adriana Barrientos tras amenaza de la jefatura de Zona Latina

En un fatídico viernes de diciembre, se vivió la renuncia en vivo de Claudia Schmitd al programa “Zona de estrellas”. Esto después de un fuerte encontrón entre la uruguaya con Adriana Barrientos, con quien ya había tenido un altercado, al cual se hizo alusión en la misma pelea.

“Si no me respetas, recuerda que te pueden poner patitas en la calle”, le recordó Schmitd a su compañera, y durante su aparición en el podcast de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, ella reveló que sucedió antes.

“Vivimos un episodio en el cual si yo no revertía la situación, nos íbamos despedidas las dos”, contó Claudia, quien confirmó que era el rumor de que la Leona se “arrodilló a su pies”.

En una reunión de pauta que se realizó en “Zona de estrellas”, Adriana Barrientos ninguneó a Claudia Schmitd, según palabras de la afectada. Esto después de que la uruguaya estaba planteando una idea sobre un tercero, lo que fue tomado como un ataque personal por la chilena. “Yo me levanté y dije ‘yo no sigo trabajando acá’”.

“Después de ese episodio por el cual yo apliqué Ley Karín, y al otro día me citan al programa, a la 1 de la tarde y me encuentro con: los dueños del canal, la gente de recursos humanos, Rodrigo Zúnico (nuestro jefe directo), y Adriana Barrientos”.

“Yo les dije ‘ustedes no están entendiendo nada. No quiero estar sentada acá con esta mujer por ningún motivo’ (...) Ellos trataron de mediar, me citaron a una reunión y me hicieron una encerrona”, comentó.

El ruego de Adriana Barrientos

Ella no estaba avisaba que la mujer a quien denunció por maltrato laboral, iba a estar presente en la reunión. “Yo dije (en la reunión) ‘me voy’, y ahí el dueño del canal me dice ‘si tú te vas, las dos están despedidas’. Al día anterior, yo voy a dejar una constancia por Ley Karín, me citan con esta persona, que es lo que la empresa no debería hacer, juntarnos”.

Schmitd le reclamó al jefe por ponerla en esa situación y hacerle una encerrona, por lo que se retiró después de avisarle que mañana hablarán con su abogado. “Bajo, y me voy a despedir de la maquilladora, de la gente que le tengo aprecio. Les dije que me iba, yo estaba llorando, les dije ‘no puedo creer lo que estoy viviendo que me amenacen que si no transo, nos despiden a las dos, en vez de a ella’”.

Finalmente, ella se estaba retirando de la señal cuando bajó la jefatura con Adriana, quien le suplicó por clemencia. “Claudia, por favor, te lo suplico. Yo no puedo perder la pega, te lo ruego, te lo suplico, te lo pido de rodillas. Ya hablé con Paulo, te pido que le reconsideres”, le habría rogado la Leona.

La uruguaya le recriminó por tener que llegar a esta instancia, “a tener que básicamente humillándose pidiéndome a mí (...) Me agarraba, me tocaba, (me decía) ‘tú tienes hijos’. Todo el canal mirando, sapeando por fuera. Le dije ‘no me toques por favor. Yo te tuve mucha paciencia y te tuve mucho cariño, pero me colmaste. Suéltame y déjame’”.

Claudia quedó descolocada después de la situación, llorando por lo que estaba viviendo, terminó retirándose del canal con la promesa de Adriana que no volvería a faltarle el respeto. Lo que terminó por repetirse y marcó la salida final de Claudia.

“Fue muy heavy, es primera vez que lo estoy contando (...) No lo estoy contando por tirarle mala onda a la gente que está a cargo en Zona Latina, sino para que aprenda. Nosotros como trabajadores no podemos permitir estas humillaciones. Yo soy capaz de morirme de hambre, pero fiel a lo que yo creo que es correcto hacer con la gente que tú tienes a cargo, tus empleados”.