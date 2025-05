Amor a Ciegas: Cómo se graba el programa de citas de CHV que es placer culpable en X

Un placer culpable se define como algo que uno disfruta ver, pero no se atreve a reconocer en público. Al comienzo, eso le ocurrió a los televidentes cuando vieron el primer capítulo de Amor a Ciegas de CHV.

Se rieron en redes sociales, criticaron a algunos participantes y se burlaron de otros tantos. Pero, finalmente, terminaron amando el programa y lo convirtieron en una tendencia obligada en X, las noches de los martes y miércoles.

Con humor, ironía, sarcasmo y, a veces, ternura, los televidentes expresan sus reacciones espontáneas en la red social. Comentarios que seguramente se podrán leer también los lunes, luego que CHV sumara una noche más de la primera temporada que conduce Cristián Riquelme, junto a la coquetería del chef Yann Ivyn, cuyo rol como dueño del restaurante donde se llevan a cabo las citas es cotejar a los participantes y hacerlos sentir como en casa.

Marcia González es una creadora de contenidos para adultos de 50 años que luce de 35, gracias a sus retoques de rejuvenecimiento facial. Ella fue una de las participantes que llegó buscando a su media naranja, pero se fue solo con un nuevo buen amigo para incluir en su friendzone.

Cuenta que eran las dos de la madrugada, después de grabar un video para sus suscriptores, cuando vio en televisión el casting para postular a Amor a Ciegas. No la pensó dos veces y entró a la página web del canal y pinchó el link que le llevaba directamente a postular.

Llenó el formulario “con harta información que a uno le piden”, envió las fotos y un video sin grandes expectativas. “Ni siquiera me arreglé. No pensé que me iban a llamar”, contó a Publimetro. Pero, la contactaron a la mañana siguiente y le pidieron una reunión por Zoom.

“Me preguntaron qué clase de persona yo quería buscar y ahí yo di todos los datos de nuevo”.

Dentro de las preguntas del formulario, Marcia tuvo que escribir cómo era el tipo de hombre que deseaba conocer, tanto física como emocionalmente.

“Les dije que quería alguien más alto que yo, fuera medio atractivo, que fuera al gimnasio. Una pila de cuestiones, pero resulta que el match no era lo que yo quería”, sinceró. A pesar que el productor que la contactó en las horas siguientes, le aseguró que “ya te tengo un hombre para ti”, recuerda con risa sarcástica.

Y si bien, su primera impresión no fue la esperada de igual forma logró pasarla bien. “Me trataron súper bien. Fue una buena experiencia, me encantó. Nunca pensé que puede ser así”, relató, agradecida de exposición que obtuvo, la cual la ayudará para aumentar los suscriptores. Aunque, el amor sigue ausente.

Al igual que Marcia, ninguno de los participantes sabe quién será la persona elegida para intentar conquistar su corazón. Pero, ¿Cómo se graba y realiza este programa de participantes en búsqueda del amor?

Amor a Ciegas: Así se graba el programa de CHV

Amor a Ciegas se graba en el restaurante “La Brasserie” de Yann Yvin en el Casino Monticello, ubicado en el kilómetro 57 de San Francisco de Mostazal.

Ahí, se montaron 25 cámaras robóticas, una parrilla de iluminación y un switch. En total, trabaja un equipo de 35 personas entre técnicos y encargados de producción.

Amor a Ciegas

Respecto al traslado de los participantes, explican los resguardos que se toman para mantener la sorpresa.

“Los solteros podían llegar directamente en sus autos a la locación o bien llegar a Chilevisión donde se transportaban de forma separada a mujeres y hombres para que no se cruzaran antes de la cita. Una vez en Monticello esperaban en salones distintos”, cuentan de CHV a Publimetro.

Además, destacan que la cena que eligen es a la carta y preparada nada menos que por el Chef Ejecutivo Felipe Salas y su equipo.

Pero sin duda, una de las dinámicas más comentadas en redes es el momento de pagar la cuenta, la cual la debe realizar uno de los dos participantes o ambos. El monto se paga con el dinero que les entregan a cada uno. Si bien, recalcan que no es un pago por participar, la persona que es invitada en la cita se lleva el dinero que no gastó.

“Este es un momento importante de la cita, ya que marca un cierre y el juego de a quién le corresponde pagar. Para algunas mujeres y hombres, es imperativo que el hombre invite en la primera cita. También llegan mujeres que se sienten pasadas a llevar si no se les pregunta y se decide por ellas. O bien, hay hombres que son enfáticos en decir que si la mujer busca igualdad, la cuenta debe ser dividida o bien invitar. Y otros tantos piensan que lo justo es mitad y mitad... Si dividen, ambos se van con menos plata o si exigen ser invitados, manteniendo el efectivo en sus bolsillos. El dinero lo administra cada soltero".

¿Cómo se arman las parejas?

“Hay un equipo de alrededor de 12 personas, que trabajan con un software, que es el mismo que se usa en la versión española, donde se hace este programa desde hace nueve años. Un equipo nuestro viajó a Madrid. Este software es el que ayuda a cruzar los intereses y deseos de los solteros, para lograr un match".

Según explican, cada persona que se inscribe llena un formulario de casi 50 preguntas, para saber qué quieren y que no, en una relación.

Tras esto, el software hace la magia y junta a las posibles parejas que tienen más afines. Pero, ahí no está todo definido. Son los productores quienes finalmente deciden a quiénes juntar, en base a los datos recopilados.

Y si bien, varios participantes no tuvieron la anhelada química, otra parejas sí hicieron match y siguen juntas hasta ahora.

En total, se grabaron 200 parejas en esta temporada y solo queda esperar si Cupido conquista a CHV para un Amor a Ciegas 2.

Curiosidades

Como dato curioso, esto era lo más común que pedían los solteros.

Mujeres: Altos, morenos con tatuajes. Y hombres de la edad o mayores.

Hombres: mujeres apañadoras y que digan la verdad. Muchos hombres jóvenes (Sub 25) pedían conocer mujeres mayores.

Muchas personas fueron inscritas por familiares o amigos y se encontraron con la sorpresa de que postulaban a un casting.

La gente sub 25 era más propensa a no tomar alcohol y fanática del fitness y sorprendió la cantidad de gente mayor de 60 en inscribirse.

De los inscritos, ganó el total de mujeres sobre los hombres.