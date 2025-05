El secreto mejor guardado de Rafael Venegas para madrugar todos los días en TVN

En marzo cambió la vida del periodista Rafael Venegas: se transformó en conductor del noticiero “24 Horas Tú Mañana” junto a Valentina Reyes, como la nueva dupla de las mañanas en TVN. Un noticiero que comienza a las 06.00 AM, pero para el cual se levanta todos los días a las 04.30 AM.

A este rol se une su oficio de reportero en el “Buenos días a todos”, pero lo que muchos no saben es que además de su participación en televisión, Venegas conduce un programa radial en las tardes, que termina a la medianoche.

Su secreto para madrugar

“Todos los días me levanto a las cuatro y media de la mañana y antes de las cinco y media ya estoy en el canal para el noticiario”, cuenta Venegas a Publimetro. “Luego viene el matinal, en donde hacemos un poco de todo. Cada día es distinto. Después hay reunión de pauta cerca de las dos de la tarde o un poquito más. Y en la tarde, al menos tres días a la semana, algo de deporte y luego estar a las ocho en camino hacia la radio porque mi programa parte a las 20.30 horas y hasta la medianoche”, comenta a Publimetro.

Esa rutina, que pareciera imposible para muchos, para él funciona como un reloj. “Todos los días tienen que ser bien ordenaditos para poder cumplir de buena forma y no estar cansado”, afirma y revela su secreto: “duermo cuatro horas en la noche y dos en la tarde, casi por reloj, así puedo descansar lo suficiente para asumir todos los desafíos del día. Hasta ahora va funcionando muy bien”.

Estar en dos de los medios más masivos como la radio y la televisión solo le ha traído cosas buenas. Sobre todo, porque el noticiero matinal ha logrado ir construyendo una alta sintonía siendo un competidor fuerte en las mañanas.

Una de las cosas que más lo emocionan es el vínculo que ha formado con la audiencia: “Hay gente que me acompaña en la radio hasta medianoche, y luego me dice ‘nos vemos en la mañana para las noticias’. Y al revés también, gente que me veía en TV y se sorprende de escucharme en la radio: ‘Oh, no sabía que estabas en Bio Bio también en la noche’. Eso es muy bonito”.

Faceta desconocida

Además de su paso por los medios, hay un aspecto poco conocido de su carrera: la docencia. “Estuve haciendo clases durante 10 años, desde 2011 hasta 2021. Enseñé periodismo televisivo, radial, locución e imagen en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Mayor”, recuerda. “Me encanta lo académico, me gusta estudiar y compartir experiencias. Incluso fui becado en un diplomado en docencia universitaria”, señala.

Esa experiencia le ha servido en pantalla: “Siempre he tratado de explicar bien, porque cuando uno tiene la posibilidad de hablarle a mucha gente, no se trata solo de informar, sino de contar en fácil. Eso fue clave, por ejemplo, con casos judiciales complejos como los de Cathy Barriga o Luis Hermosilla. Ahí sentí que todo lo aprendido como profe servía”.

Hoy, varios de sus exalumnos que hoy están en medios y eso “es súper bonito. Poder encontrar a otros colegas que fueron parte de las clases que me tocó hacer”, cuenta.

Y aunque su rutina actual no le deja mucho tiempo libre, Rafael no descarta volver a las aulas: “Espero poder retomar las clases en algún momento. Es algo que me apasiona muchísimo y que me gustaría volver a hacer”.