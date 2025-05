Verónica Bianchi se alista para sus últimos meses de embarazo y reconoce estar “muy tranquila” de cara a su pre-natal: “Como que sé que todo va a salir bien”

Aunque su vientre muestra las evidencias de un avanzado estado de gravidez, 30 semanas de gestación cumplidas a inicios de este mes, la periodista deportiva Verónica Bianchi deambula entre las oficinas de su canal TNT Sports, sesiones de ejercicios en el gimnasio y cuanto evento de marca al que es invitada en su rol de influencer de redes sociales, como si fuera el primer día en que supo de su embarazo.

Algo que deja en evidencia tanto en sus apariciones como conductora y panelista de programas como “No es para tanto” o “Todos somos técnicos”, de TNT Sports; o como invitada al evento por el Día de la Madre de Pandora, en el Mall Portal La Dehesa, donde se dio unos minutos para conversar con Publimetro.cl de su proceso como futura madre y de sus aspiraciones profesionales.

El tranquilo embarazo de Verónica Bianchi

“Si va todo bien, el pre-natal tendría que ser en cuatro semanas más. Si es que no hay ninguna complicación, que ahí pueden adelantarlo, pero en teoría debería trabajar hasta el 27 o 28 de mayo”, inicia la comunicadora, quien si bien reconoce que seguirá todo el proceso de alumbramiento según los tiempos establecidos por los médicos, espera reintegrarse lo más pronto posible a su trabajo en deportes porque nos recalca que “yo realmente amo mi pega”.

“Claramente al canal no voy a ir porque voy a estar con pre-natal y post-natal, pero mi intención es tomarme el mínimo de tiempo porque yo realmente amo mi pega y bueno, obviamente, hay que ver cómo va todo con mi bebé y cómo se comporta, y si puede estar sin mí o no, y todo eso. Pero mi idea es tomarme el mínimo de lo legal, que son como tres meses de post más o menos”, aclara la periodista, llena de confianza por lo bien que ha respondido tanto su cuerpo como su bebé durante su periodo de gravidez.

“Estas semanas han sido súper buenas”, nos cuenta. “Estoy, no sé, pero ayer lo hablaba con Diego, mi marido, que no sé porqué siento tanta confianza, como que sé que todo va a salir bien, estoy como muy tranquila, muy relajada, no estoy nerviosa, no estoy ansiosa, es lo mejor”, puntualiza.

“Y estoy haciendo mi vida normal, la verdad. Entrenando, yendo a eventos, trabajando con marcas, yendo al canal. Todo hasta ahora muy normal”, aclara una de las periodistas deportivas más reconocidas en la actualidad.

¿De TNT Sports a la TV abierta?

Y es con más de una década de carrete televisivo en el ámbito deportivo, Verónica ha sido testigo presencial del cambio generacional en este tipo de canales, uno que no sólo ha venido de la mano de más figuras deportivas o periodistas jóvenes en pantalla, sino que ha incorporado a un amplio contingente de mujeres periodistas en un proceso de transformación que la comunicadora celebra.

“Cuando yo empecé en esto, en 2011, no había más mujeres y en este tiempo ese fenómeno ha crecido en los medios deportivos, se le ha dado más espacio a las mujeres, que es lo que tiene que pasar en el fondo, y me gusta ver muchas mujeres apasionadas por lo que hacen, por el fútbol o por el deporte que les guste, en realidad. Pero, claro, ha cambiado mucho en el último tiempo y esperemos que siga cambiando para bien”, remarca Bianchi.

Pese a su trayectoria y destacada presencia en el mundo deportivo, la periodista apuesta por seguir desarrollándose profesionalmente en un entorno que a futuro, y con merecimientos de sobra, bien podría tenerla en el corto plazo al frente de desafíos mayores en programas de la televisión abierta.

- Formas parte de varios proyectos en TNT Sports, sin embargo, en “No es para tanto” has evidenciado tu faceta de comunicadora integral. ¿Crees que este formato de programa podría resultar en la TV abierta, ya que debe ser el que mejor mezcla el formato televisivo con el de redes sociales?

- Es un proyecto que lleva poco tiempo, un año recién, y es una apuesta del canal que no tenía ningún programa en tipo formato podcast, de lunes a viernes, y juntaron cuatro personalidades diferentes. Ahí estoy con Gonza (Gonzalo Fouillioux), con Arturo (Mllán) y con Jorge (Pizarro). La verdad es que somos muy nosotros, y eso está muy bien, porque a todos nosotros nos gusta el deporte, pero también hablamos de otros temas. ‘Oye. ¿Qué hiciste ayer?’, y yo siento que permite que la gente se sienta muy cercana, y tenemos constante interacción con el chat, con YouTube, entonces la gente va participando, hacemos encuestas, es muy entretenido, y yo me siento como muy en ese formato, la verdad es que sí.

“Pero también en otros (programas). No es como mi formato preferido ni nada, sino que me gusta estar cerca de la gente y ese programa tiene ese plus”, agrega.

- Respecto de esto último. ¿Es una aspiración para tí llegar a conducir algún programa en la televisión abierta?

- Siempre he pensado que, no sé, muy de cerca la recomendación, pero yo creo que lo haría bien en televisión abierta, jajá. En un formato así, ojalá en algún momento se dé la oportunidad. Pero sí, feliz, si es de deporte, bacán; y si es de otra cosa también. Creo que menos de política, ahora, todo lo que es social me gusta mucho. Lo deportivo, obviamente, pero lo que más me gusta es estar cerca de la gente, y obviamente en televisión abierta te ve más gente, te permite llegar a más casas. Pero yo siento que en verdad estoy preparada para la televisión abierta.

- Con tu marido son reconocidos doglovers, eso queda de manifiesto en sus publicaciones de redes sociales. ¿Será posible agrandar el clan canino junto a la llegada de Agustín?

- Tenemos tres perros. De hecho, estamos pensando en cambiar el auto porque ya tenemos uno grande y ya nos quedó chico, porque con los tres perros, más la silla de guagua, imagínate, es demasiado. Nosotros viajamos mucho los fines de semana a Olmué, a descansar, vamos a la casa de la familia, entonces necesitamos un auto más grande. Vivimos en departamento, con tres perros, y ahora con una guagua, entonces, yo creo que ya estamos muy justos en guagua y en perros, por ahora. Además que tenemos dos perros que son chiquititos, tienen siete meses, y juegan todo el día, y el otro, que es un viejito, que es mi viejito regalón y que tiene 13 años, que es más tranquilo, pero la casa ya es muy intensa, así es que por ahora yo creo que vamos a parar con la cantidad de perros.