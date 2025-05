Fernando Paulsen revela su dolorosa salida de Tolerancia Cero: “Me trataron como las h...”

A pesar de que sigue formando parte de CNN, el periodista Fernando Paulsen expresó su descontento tras una decisión de los ejecutivosl canal. En un reciente diálogo con Vergara 240, Paulsen relató cómo fue su salida del programa Tolerancia Cero, un espacio que había conducido durante 18 años.

Las reestructuraciones en CNN Chile han llevado a cambios significativos en los paneles y programas, y Paulsen fue uno de los afectados por esta nueva dirección que tomó la estación. El periodista explicó que no tenía intención de dejar el programa, pero las decisiones del canal lo llevaron a una situación inesperada.

“Yo no la tomé (la decisión). En términos estrictos, me sacaron de Tolerancia Cero, no salí”, afirmó Paulsen, clarificando su posición respecto a la abrupta salida.

El periodista también comentó sobre la situación económica que atravesaba el canal. “Me dijeron que estaban pasando por un momento muy apretado (...), que me iban a bajar el sueldo como a todos los demás, a lo que yo no puse ningún tipo de problema”, agregó.

Una salida dolorosa

La noticia de su salida de Tolerancia Cero fue un golpe inesperado para Paulsen. “Pero cuando me informan que yo salgo, es decir, que me quedo solamente con Última Mirada, reconozco que debe ser uno de los golpes más fuertes que he recibido. Porque yo encontraba que Tolerancia Cero era casi mi piel (...). Yo fui de los pioneros y era el único que quedaba”, comentó con evidente tristeza.