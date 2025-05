Luz Valdivieso sobre “El señor de La Querencia”: “Es distinto que un hombre ‘machito alfa’ te violente, aunque sea actuando, a una persona que es gay, más sensible”

En conversación con el podcast Reyes del Drama, Luz Valdivieso, contó cómo inició su camino en las teleseries con la olvidada producción “Piel Canela” de Canal 13, pero también, sobre los remake de Mega.

“Yo fui a un casting, había hecho como un teatro en Canal 13, en ese tiempo estaba en el Canal 13 (…) y ahí me habían visto, entonces como que les había gustado como que les tincó esta niñita, esta niña joven, y me llamaron a casting”, relató Luz Valdivieso.

“Hice el casting, y no me acuerdo si fue Willy Semler o Cristián Mason, pero efectivamente uno de los dos me dijo ‘lo hiciste increíble, pero eres tan blanca, tan pálida, te ves tan cuica, como que necesitamos que seas más popular’”, confesó.

Luego dijo que, independiente de esta observación que le hicieron, finalmente la llamaron para participar en la teleserie.

Remake de ‘El Señor de la Querencia’

Sobre el remake de ‘El Señor de la Querencia’, donde dio vida a Leontina —personaje que en la versión original fue interpretado por Bárbara Ruiz-Tagle—, Luz Valdivieso se sinceró en un espacio digital sobre su experiencia en esta nueva versión y salió en defensa de la realización de este tipo de producciones.

“Amé a Leontina, me encantó, me conecté con ese personaje desde un lugar más vulnerable, no la juzgué”, confesó.

Haciendo una comparación con la versión original, la actriz reconoce que “eran otros tiempos, otro lenguaje, estábamos recién entendiendo la violencia a la mujer”.

Luz Valdivieso marcó una diferencia clave entre la versión original de TVN y el remake de Mega: a su juicio, la elección de Gabriel Cañas como protagonista hizo el proceso más llevadero en comparación con lo que habría significado trabajar con Julio Milostich.

“El hecho de que Gabriel fuera el protagonista hizo que fuera muy llevadero para las actrices que compartimos con él. Es distinto, aquí puedo estar siendo incluso discriminadora, porque es distinto que un hombre ‘machito alfa’ te violente, aunque sea actuando, a una persona que es gay, que es súper sensible, o que sea un hombre heterosexual pero con una sensibilidad como Gabo”, aseguró.

Más allá de las críticas que suelen recibir los remakes, Luz Valdivieso considera que muchas de ellas parten de un error conceptual. “Creo que le fue mucho mejor de lo que se cree con la nueva medición del rating. Cuando hay un buen libreto, un buen guión u obra de teatro, se puede repetir mil veces. Porque es otro elenco, otro lugar, otro momento histórico que estamos viviendo y el análisis que podamos hacer de ese texto es totalmente diferente”, señaló.