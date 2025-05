“Paso deprimido...”: Marcianeke se sincera sobre su salud mental

El pasado domingo 4 de mayo, en el reciente episodio de Primer Plano, el conocido artista nacional del mundo urbano, Marcianeke, fue uno de los invitados al estudio de Chilevisión.

PUBLICIDAD

Y precisamente, la presencia del autor de éxitos del género como Muñeca, Dime, Qué pasa?, Tussi code mari, etcétera, fue para entregar su versión sobre la polémica en la que está inmerso tras no haberse presentado en un evento solidario para el Cuerpo de Bomberos de Nacimiento en noviembre de 2023. A raíz de esto, la institución interpuso una acción judicial contra Marcianeke.

Según se señala en el escrito, Matías Muñoz –nombre de pila– no solamente no realizó el show, sino que, además, no habría devuelto el dinero que recibió por adelantado. Por otro lado, tampoco se presentó en la audiencia respecto a esta causa.

“Intento por las mías tratar de levantarme”

Siguiendo la misma línea, en un momento Vaso Moulian, uno de los opinólogos del espacio de CHV, le preguntó al artista urbano sobre su salud mental.

“Trato de no tomar ese tipo de medidas porque intento por las mías tratar de levantarme ante todas esa cosas, pero también el cuerpo me reacciona de manera nerviosa, me llegan esos apretones de guata. También paso lo que es salud mental, paso deprimido, no he andado de ánimo, pero igual cumpliendo con mi cosas”, reconoció el cantante.

Después, el actor de 52 años le consulto a Marcianeke si iba al psiquiatra. “No, trato de ser yo mismo mi propio psicólogo ante todo. Soy difícil de confiar ante esas cosas. Aparte, yo igual sufro con mi problema de autismo: siento que no van a lograr entenderme al cien de todo lo que estoy pasando, sobre todo de cómo me estoy sintiendo yo. Así que, trato de yo mismo levantarme mentalmente y ya. Total, al fin y al cabo sigo para adelante”, señaló el músico.

Para terminar el bloque, la periodista Cecilia Gutiérrez interrumpió a Marcianeke: “pero estas cosas que pasan no hacen bien, porque me imagino que lees los comentarios”. Luego, el cantante urbano terminó comentado que “a nadie... quien realmente se pusiera en mi posición, sabe que no. Como tengo gente que me critica, también tengo gente que me apoyo y me levanto con toda esas cosas“.