“Pobre, la verdad me da pena”: Hija de Maradona le contestó con todo a Gonzalo Valenzuela tras crítica a su padre

E l actor nacional Gonzalo Valenzuela dejó la grande al otro lado de la cordillera, al defender al presidente argentino, Javier Milei y criticar a Diego Maradona, a quien culpó de “dar la mano” a las malas prácticas.

Fue en el podcast Quizá no sea nada, donde el actor explicó por qué apoyaba a ojos cerrados al controversial mandatario, asegurando que fue el único que se atrevió a poner orden en el país trasandino. De acuerdo al esposo de Kika Silva, nuestros vecinos dejaron de respetar las reglas luego del famoso gol que el excrack del fútbol convirtió a Inglaterra con una mano.

“Maradona saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron ‘la mano de Dios’. O sea, dejaron la trampa en un lugar divino, y esa hue… es un cáncer social. Cómo le explico a mi hijo argentino que las reglas del juego hay que respetarlas, si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen ‘la mano de Dios’?”, precisó el actor, quien tiene dos hijos con la argentina, Juana Viale.

Hija de Maradona le responde a Valenzuela

Dalma Maradona, participó de una conversación con el programa DDM sobre los dichos sobre su padre.

“¿Por dónde empiezo? Pobre, la verdad me da pena. No tengo nada en contra de él, no lo conozco. No sé si es buena o mala onda, no me gustaría faltarle el respeto pero me está costando mucho”, partió diciendo.

“Me parece que se pierde todo ese contexto del Mundial ‘86, Argentina y las Islas Malvinas y hay algo de la historia que tiene que ver con Argentina, Chile y las Malvinas, si querés le podés explicar eso a tus hijos”, le mandó a decir al chileno.

“No quiero hablar mal de los chilenos porque realmente no tengo nada en contra. Viajé a Chile, la pasé espectacular y siempre me tratan bárbaro”, expresó.