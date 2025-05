Hernán Calderón Salinas reaparece con emotivo mensaje a Kel en medio de polémica familiar

Luego de semanas marcadas por tensiones familiares, Hernán Calderón Salinas reapareció públicamente con una inesperada y emotiva publicación dedicada a su hija, la influencer y abogada Raquel “Kel” Calderón. El mensaje llega justo después de la controversia desatada tras la entrevista que ella concedió al programa Podemos Hablar, donde abordó temas sensibles sobre su familia.

PUBLICIDAD

En dicha entrevista, Kel aseguró que su padre fue “extorsionado” para cambiar la figura legal en el proceso judicial que involucró a su hermano, Hernán “Nano” Calderón, quien en 2020 lo apuñaló durante una violenta discusión. A raíz de estas declaraciones, Nano, junto a su pareja Rebeca Naranjo, respondieron reflotando graves acusaciones, asegurando que el abogado habría intentado abusar de ella.

“Este señor abusó de mí y para su desgracia pudo ser comprobado...yo no fui la primera y me imagino que no seré la última (...) además de ser víctima de abuso sexual, fue expuesta en todos los medios de comunicación”, aseguró Rebeca Naranjo.

A la controversia se sumó la filtración de un audio en el que se escucha a Calderón Salinas conversando con un presunto abogado intermediario, donde habría aceptado un acuerdo para retirar la querella contra su hijo.

Tras estos episodios, tanto Kel como su padre optaron por guardar silencio, evitando referirse públicamente a las nuevas acusaciones de Nano. Sin embargo, este lunes, Hernán Calderón sorprendió al romper su silencio con una publicación en Instagram dedicada a su hija, quien se prepara para un viaje de un mes a Vietnam.

“Hijita, qué rica nuestra junta de anoche para poder abrazarte y despedirnos para tu largo viaje a Vietnam. Te quiero con todo mi corazón, cuídate mucho. Besitos, papá” , escribió el abogado junto a una fotografía de Kel en un entorno campestre.

El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de que, pese a las turbulencias, la relación entre padre e hija se mantiene sólida.