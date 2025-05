“Me honra ser tu compañera”: Yamila Reyna comparte tierno mensaje en honor a Américo

Durante este primer lunes de mayo, la conocida actriz y comediante Yamila Reyna utilizó sus redes sociales para compartir unas palabras dedicadas a su actual pareja, Américo.

Cabe destacar que el artista nacional de cumbia tropical celebró los 15 años de su trayectoria musical en el Movistar Arena, que contó con la presencia del rostro televisivo de 46 años.

“Que se multipliquen los años de éxitos”

Mediante su cuenta de Instagram, Yamila señaló que “quiero partir la semana, con estas postales hermosas e inolvidables que nos regalaste en esta gran celebración de tus 15 años de éxitos amor”.

“Es difícil plasmar en palabras lo bonito que se siente verte brillar vibrar y explotar de felicidad como lo hiciste en tu primer Movistar”, continuó Reyna.

Luego, dedicó palabras respecto al orgullo que siente por Domingo Vega –nombre de pila del cantante–: “No he sido testigo de todos tus años de carrera pero sí he podido ver en este último tiempo, tu incansable entrega en lo que amas, eres admirable y una inspiración. Gracias por permitirme ser parte de este camino, y me honra ser tu compañera”, reconoció.

Por último, cerró las palabras deseándole lo mejor por este tiempo de carrera artística. “Felices merecidos 15 años Chino. Que se multipliquen los años de éxitos y esa sonrisa, mi mayor debilidad”, expresó la profesional del mundo del teatro.

¿Diferencias entre Américo y Kanela?

El 10 de abril se dio a conocer que, supuestamente, Américo se habría bajado de un evento en homenaje a Tommy Rey debido a la participación de Kanela

Luego, sobre esto se refirió junto a Pamela Díaz en el programa digital de “La Fiera”: Sin Editar.

En esta línea, el autor de éxitos como Que Levante La Mano, Te Vas, Me Enamoré De Ti, entre otros, señaló que “hay gente con la que sientes conexión especial, hay otros que los ves constantemente y que la verdad y honestamente, no los quieres ni ver”.

Luego, la conductora de Hay Que Decirlo! le dijo “como al Kanela”. “Por ejemplo”, contestó el cantante.

Profundizando en la respuesta, aseguró: “y vaya que lo he intentado, pero el niño insiste. Es durísimo. Vamos por sintonías muy distintas, formas muy distintas entonces eso hace imposible, por el momento que nos podamos conectar”, sostuvo.