“Si les baja la calent...”: Pablo Herrera cuestiona relación entre Carolina Tohá y Mario Marcel

Que Carolina Tohá confesara que se encuentra en una relación sentimental hace años con el ministro de Hacienda Mario Marcel, a generado diversas reacciones en el mundo político, ante un posible conflicto de interés que podría beneficiar a la candidata presidencial.

PUBLICIDAD

Ahora, fue el cantante Pablo Herrera, quien cuestionó el romance, en su rol como panelista del programa Sin Filtros.

En primer lugar y a modo de ironía interpretó con guitarra en mano una de sus clásicas canciones de amor, para luego confesar que le parecía “raro” que ahora los excompañeros del gobierno del Presidente Gabriel Boric, dieran a conocer la relación.

“A mí me encanta que la gente se vaya enamorando y todo, pero esta es una pareja que, al parecer, estaba hace harto rato en cargos muy importantes. Yo no sé si eso va en contra de la ley o no”, cuestionó en primera instancia, debido a los altos cargos de cada uno al interior del gabinete ministerial.

Pablo Herrera cuestiona romance entre Tohá y Marcel

“Suponemos que son personas correctas que hacen bien su trabajo, pero si les baja la calent..., la locura (corrigió), puede quedar la mensa cag... ¿cierto?“, advirtió.

Pero, lo que más llamó su atención es que justo ahora que Tohá se postula como candidata a la presidencia del país, confesara que llevaban harto tiempo juntos.s

“Entonces, que todos celebren su amor, qué lindo... Pero ¿por qué justo ahora? Suena raro. Es como venir haciendo campaña de antes“, criticó.

PUBLICIDAD

Sus palabras también han sido replicada por líderes de el oposición, principalmente ante las críticas de Marcel contra el programa económico de Evelyn Matthei, la candidata de derecha que estaría liderando las encuestas, según Cadem.

De igual forma, en los últimos días se reveló que Tohá también a aumentado en tres puntos la intención de votos, de parte de las personas consultadas.