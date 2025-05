“Al día de hoy no puedo con eso”: El desgarrador relato de Oriana Marzoli tras dejar su infancia en Venezuela

Este miércoles 7 de mayo es un día especial para la joven influencer Oriana Marzoli, pues está de estreno. Es que en esta jornada salió a la luz el docureality de la exparticipante de ¿Ganar o Servir?: Inside Oriana.

Y el primer capítulo de su producción hace referencia a su pasado en su país natal, Venezuela. En él, la chica reality radicada en España detalló sobre algunos episodios desconocidos de la infancia que tuvo en sus tierras, haciendo énfasis en una gran tristeza que la acompaña desde esos años.

En ese sentido, Oriana reconoció que “si me pongo a pensar en Venezuela, lo que más echo de menos son mis perros, que obviamente tuvimos que dejar cuando nos vinimos a España”.

Según las palabras de la chica de hoy 33 años, tenía 12 cuando aterrizó en Europa junto a su familia. “Al día de hoy no puedo con eso. Me dio pena, porque teníamos una vida bastante guay (en Venezuela)”, confesó tras ver fotografías de sus canes.

La relación con su abuela materna

Otro de los temas que abordó la caraqueña fue el distanciamiento que tomó con su abuela materna, asegurando que “a día de hoy, tengo una relación escasa”.

Como comentó, el quiebre en la relación ocurrió luego del fallecimiento de su abuelo, puesto que se generaron discusiones en el circulo familiar a raíz de la repartición de la herencia.

En esta línea, Marzoli contó que “(mi abuela) no supo ser justa, ni tener esa fuerza de decir: ‘No, todos mis hijos por igual’. Creo que no podré recuperar esa relación que tenía de pequeña, y no creo que ella intente acercarse a mí”.