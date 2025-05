“Es una absoluta mentira”: Yamila Reyna respaldó a Lola Melnyck en querella contra de la periodista Laura Landaeta

El próximo 16 de junio, los faranduleros tienen que volver al Juzgado, y entre ellos están las Amikas, la dupla de podcasters compuesta por María José Castro y Valeria Luna, quienes están citadas como testigos en el juicio de Lola Melnyck en contra de Laura Landaeta por injurias.

PUBLICIDAD

En los programas “Que te lo digo” y en el podcast de “Las Amikas”, la periodista de investigación acusó a la ucraniana de haber estafado a adultos mayores cuando ella fue escort en Argentina. Melnyck se enteró de aquello, y decidió interponer una querella.

Esto fue recordado por las Amikas cuando recibieron a su amiga Yamila Reyna a su programa, quien estaba promocionando su nuevo show de standup que será este próximo 14 de mayo en el Teatro Palermo. Lo mencionaron debido a que la argentina es amiga de la querellante en este juicio.

La amistad de Yamila y Lola

“Yo soy amiga de Lola, ella es lo máximo, yo la quiero mucho”, partió diciendo la comediante, quien se enteró por boca de la misma Melnyck sobre esta demanda que interpuso que tiene a Coté Castro como una de las testigos.

“Siempre hemos sido amigas, a pesar de la distancia. Nos queremos un montón. Trabajamos juntas, llegamos en el mismo lote con Andrea Dellacasa. La pasamos muy bien en esa época”, añadió.

Yamila respaldó a su amiga, y negó las acusaciones levantadas por la periodista. “Muy lejos de lo que dice Landaeta. Nada que ver, es una absoluta mentira. Pero, sí nos divertíamos mucho, éramos chicas”, continuó.

“La verdad hicimos una amistad muy linda. Lola es una mina muy inteligente, siempre hablamos, y siempre tenemos ganas de reencontrarnos. Le debo un viaje a Brasil, nos queremos mucho”, siguió Reyna.

PUBLICIDAD

Ante eso, Castro le sugirió que se juntaran cuando sea la próxima fecha del juicio, y Yamila comentó que ella también estaba citada para esa ocasión, pero no podrá asistir debido a un choque de horarios.

“También tengo que ir, pero no podré ir porque estoy en otro proyecto en esa época. Estoy citada, me siento como en una película, nunca he estado en un juicio”, dijo la argentina.