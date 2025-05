¿Está preparado para las competencias físicas?: Yuhui Lee se sinceró antes de encerrarse en “Mundos Opuestos”

Actualmente Yuhui Lee tiene 35 años, y hace unos días fue confirmado como uno de los participantes de la nueva versión de “Mundos opuestos”, reality show que el 13 estrenará próximamente.

El año pasado, él debutó en los realities en “Gran hermano”, donde destacó por un momento donde por primera vez lo vimos perder la paciencia en cámara, insultando a un compañero de encierro.

“Normalmente no me enojo nunca, soy chistoso y simpático, pero si una persona me molesta y no puedo alejarme de ella por estar encerrado, cuesta controlarse. Me molesta que hablen de mi familia, de mi país y las faltas de respeto”, señaló Lee.

Consultado por su decisión de ingresar a “Mundos opuestos”, Yuhui tiene sus motivos muy claros. “Siempre me gusta probar cosas nuevas y quiero tener historias para contarles a mi familia y mis amigos. No quiero repetirme, y si ya estuve en tantos programas de cocina, ahora quiero ver cómo soy en mi convivencia y en competencia”, enumeró.

Además, a diferencia de su experiencia anterior, ahora no quiere tener problemas con nadie. “Quiero ser divertido, chistoso y mostrar alegría. No me voy a enojar si se meten con mi comida o si me toca bañarme con agua helada. Siento que estoy preparado para vivir en el pasado, pero ojalá me toque un equipo bueno”, manifestó.

Eso sí, confesó que es pésimo para las competencias físicas. “Me encantan los retos de darle cuerda a las cosas, o mover piezas, ordenar colores. Soy seco para los juegos Diana. Pero si toca algo de fuerza, cag… Yo creo que nadie va a querer estar en un equipo conmigo”, rió.

Al respecto, tiene un deseo. “Ojalá haya pruebas que no sean sólo de fuerza, sino también de inteligencia y cálculo. Soy muy bueno para las matemáticas”.

La historia de Yuhui en Chile

“Xiāngfǎn de shìjiè”, dice Yuhui Lee cuando se le pide que diga “Mundos opuestos” en chino. Sin embargo, tuvo que buscarlo en Google. “Hoy me cuesta hablar chino mandarín, prefiero hablar en español. Me siento más chileno que nunca”, aseguró.

El ex “MasterChef” es categórico en declarar que está totalmente instalado en nuestro país. “No voy a volver a China más que para vacaciones y para ver a mi familia. Ya estoy instalado en Chile, siempre tomo once con pan con palta, y trabajo con chilenos solamente”, indicó.

Todo partió cuando hace 12 años se mudó a Chile tras la muerte de su madre en su natal Shanghai, sin hablar una palabra de español. Y aunque originalmente vino a estudiar, luego se instaló con un negocio de cosméticos para obtener su visa de trabajo. Pero no logró prosperar hasta que en 2017 fue parte de la tercera temporada de “MasterChef”, convirtiéndose en un personaje televisivo al obtener el segundo lugar.

“Sólo hago lo que me gusta en televisión”, afirmó Yuhui, quien luego tuvo nuevas participaciones en otros programas culinarios. En uno de ellos, “El discípulo del chef” (2022), obtuvo el primer lugar, lo que le permitió abrir su primer restaurante, titulado Discípulo, en Monticello.

Recientemente abrió un local de sushi en San Vicente, por lo que espera seguir ligado a la gastronomía. “Mi sueño es seguir instalando restaurantes, quiero seguir abriendo locales”, comentó.“

“Para mí la cocina es mi futuro, mucho más que la tele. Para la tele hay que tener talento y suerte, tienes que gustarle a la gente de la tele, pero en un restaurante puedes trabajar bien”, explicó.