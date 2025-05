“Falta a la verdad de una manera irracional”: Sergio Rojas se fue en contra de Mario Velasco tras acusar censura en “Zona de estrellas”

El inicio de “Zona de estrellas” estuvo marcado por un recado del animador Mario Velasco a su compañero de canal Sergio Rojas, después de que hizo eco de las palabras de Claudia Schmitd, quien lo trató de “no tener huevos”.

El pie se lo dio Hugo Valencia tras bromear que él con Sergio no se pueden ver, y el Anfibio señaló que “yo lo quiero mucho, no tengo problemas con él. Me da pena (...) Yo tengo bastante más vida que esto”.

“Además, a nosotros no nos dejaron hablar del tema, entonces también hay que ponerse de acuerdo porque quedamos como los tontos. El programa que viene antes nos puede hacer mierda y nosotros tenemos que quedarnos callados. Ley mordaza”, lanzó.

La directa respuesta de Sergio Rojas

El clip de “ZDE” fue mostrado en el programa del aludido, “Que te lo digo”, quien partió diciendo “a mí me daría pena que no me dejaran hablar de un tema. Me daría pena ser un títere y no tener los hilos de mi propia vida. Me daría pena estar en un lugar por necesidad y no por agrado”.

“No es que me cause gracia hablar de este tema, no es un regocijo. Me gusta la farándula y contestar, pero no es un regocijo porque no me gustan las mentiras. Cuando un animador de la televisión miente, me parece grave”, continuó.

“Lo que Mario dice es que a ellos le prohibieron hablar del tema de Claudia Schmitd (...) A mí como periodista me parece grave cualquier acción que vaya en contra de la libertad de expresión. Es algo por lo que siempre he luchado, y es lo que valoro del canal como permiten una línea editorial sin ningún tipo de corta piso. Mario falta a la verdad de una manera irracional”, añadió Rojas.

El periodista recalcó que le parece grave que acusen Ley Mordaza, “yo hoy día hablé desde el nivel ejecutivo hasta la producción del programa, y todos -incluso gente de tu panel- desmienten haber recibido una instrucción de no tocar el tema. Te desmienten a ti como animador y lo más importante que tienen es su credibilidad. Tú estás faltando a la verdad. Me da pena que te hayas excusado en una supuesta orden que nunca existió”, continuó.

Mostraron un clip de Claudia Schmitd hablando de cuando Mario Velasco se bajó de un programa a último minuto por tenerle miedo a un invitado. Después de esto, Sergio dijo que “si Claudia Schmitd te hubiese querido reventar, lo hubiese hecho sin ningún tipo de piedad. Si no lo hizo es porque te ha de tener cariño. Tú y yo sabemos muy bien de lo que estamos hablando, al igual que tus compañeros de programa y excompañero Pablo Candia”.