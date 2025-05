“Me pasa con TVN lo que ocurre con los mejores amigos, no hay tiempo ni distancia”: Amaro Gómez-Pablos y su regreso al canal estatal

El periodista Amaro Gómez-Pablos afirma estar “muy contento” en su regreso a TVN. Fue en enero que pisó nuevamente el set de 24 Horas Central para presentar la serie de reportajes “Clima de Cambio”, que además están disponibles en las redes sociales.

“Me pasa con TVN lo que ocurre con los mejores amigos, no hay tiempo ni distancia… es como si hubiera estado ayer. Estoy muy contento”, asegura Amaro.

El más reciente reportaje, titulado “La isla que se convirtió en advertencia mundial”, ha tenido una gran recepción. El capítulo, que expone los efectos del cambio climático en una isla del Pacífico convertida en símbolo de alerta global ya que pierde cada vez más terreno por la subida del océano, ha sido reproducido más de 18 mil veces en YouTube, suma más de 655 mil visualizaciones en Instagram, y acumula más de 10.800 interacciones.

Cifras que afirma el periodista, “me ha sorprendido muy gratamente porque significa que a las personas les importa el cambio climático, los temas de sostenibilidad están en su radar. Lo valoran porque es presente y futuro. Un tema muy familiar”.

Los capítulos anteriores también han generado conversación. Desde el turismo submarino para proteger tiburones, pasando por la conservación del puma chileno, hasta los desafíos frente a la tala de bosques nativos. Todos estos relatos reflejan una mirada comprometida con el medio ambiente y con el rol educativo de la televisión pública.

“Lo que no se nombra, no existe. Y lo que no se muestra, se ignora. Por eso el cambio climático debe estar en la televisión pública: para que todos lo vean, lo entiendan y actúen. Porque informar es también proteger, es anticiparse y no sólo reaccionar”, enfatiza el periodista.