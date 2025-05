¿Volvieron?: Luis Jiménez aclara su situación con Coté López después de ser vistos en el sur

El exfutbolista Luis Jiménez, exfutbolista, aclaró su relación con Coté López tras ser vistos juntos en un evento en el sur del país. Durante una interacción con sus seguidores en Instagram, el ‘Mago’ respondió de manera contundente a las especulaciones sobre una posible reconciliación.

En un evento deportivo realizado en las Torres del Paine el pasado fin de semana, Luis Jiménez y Coté López generaron rumores tras ser captados juntos. Ante la pregunta de un seguidor que le consultó si había vuelto con Coté, Jiménez fue directo: “Ya, no, no hemos vuelto, no vamos a volver. Creo que los dos hemos respondido ya hace rato que esto no va a pasar”.

El exjugador del seleccionado nacional también aseguró que es “más fácil que conozcamos a otras personas antes de que nosotros volvamos a estar juntos”. A pesar de su separación en 2024, ambos mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos. “No sé qué más decirle, creo que lo hemos dicho muchas veces”, añadió el Mago.

Relación actual y prioridades familiares

Jiménez enfatizó que lo más importante para ellos son sus hijos, y que intentan manejar su relación de la mejor manera posible. “Lo más importante para nosotros son nuestros hijos e intentamos hacer las cosas de la mejor manera para ellos. Pero de volver nosotros, no. O sea, no hay mucho futuro por ahí”, declaró.