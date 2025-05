Gala Caldirola se despidió de Palabra de Honor tras intenso duelo de eliminación: “Me quedo con todo lo que he vivido”

La noche de este miércoles se vivió una de las jornadas más intensas de Palabra de Honor, marcada por un duelo de eliminación que mantuvo en vilo a los seguidores del reality. En la prueba decisiva se enfrentaron las duplas formadas por Faloon Larraguibel y Zoe Bayona, contra Raimundo Cerda y Gala Caldirola, en un circuito que exigió fuerza, coordinación y estrategia.

El desafío fue uno de los más complejos hasta ahora. Los participantes debían cruzar un inestable puente de aros, sortear escaleras a contrarreloj y maniobrar un tarro a través de una estructura similar a una ratonera, entre otros obstáculos. Finalmente, Faloon y Zoe lograron imponerse, asegurando su permanencia en el reformatorio.

La derrota obligó a Raimundo a tomar una difícil decisión entre la lealtad a su compañera Gala o la estrategia individual. Mientras aguardaba el veredicto, Caldirola reflexionó con serenidad sobre su paso por el programa: “No me di cuenta en qué fallamos, pero si me voy hoy, estuve a los pies de una final más, así que tampoco me voy tan triste”.

En una decisión que no dejó de sorprender, Rai optó por la traición, sellando así la eliminación de la modelo española. Lejos de mostrar resentimiento, Gala aceptó la decisión con madurez y emoción. “Entiendo la decisión de Rai. Siempre dije que, si tenía que terminar esta historia con alguien, quería que fuera con alguien con quien había construido una historia”, señaló, agradecida por la experiencia vivida.

Al momento de su despedida, Caldirola agregó: “Me quedo con todo lo que he vivido, que ha sido un montón”.

Raimundo, visiblemente afectado, cerró la noche dedicándole unas palabras: “Sabes lo mucho que te quiero; tienes un amigo de confianza en mí”.

El reality ya se encuentra en la recta final, y en pocas semanas podremos ver el esperado duelo final en el que se decidirá a la dupla ganadora de la competencia.