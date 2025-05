“No crea todo lo que lee en redes sociales”: Luis Slimming rompe el silencio tras filtración de chats por supuesta infidelidad

En horas de la tarde de este 8 de mayo, el joven comediante Luis Slimming fue el centro de atención y hasta trending topic en redes sociales. Esto, luego de que se filtrara por internet una conversación privada en la que supuestamente le sería infiel a Ana Pulgar, su señora.

PUBLICIDAD

En cosa de minutos, el standupero nacional que brilló en el Festival de Viña del Mar 2023, cerró su perfil de X. Así lo confirmó el mediático influencer Danilo 21 mediante su cuenta de Instagram y TikTok: “Luis Slimming cerró su Twitter después de que se publicaran chats donde sería infiel con otra chicoca", aseveró.

Esta conversación fue compartida en la red social de Elon Musk por la usuaria conocida como “Frutilla”, quien es la conductora del pódcast farandulero llamado El Gosip.

En el contenido de dicha conversación –de la cual no existe confirmación ni veracidad hasta el momento– Slimming habría lanzado comentarios explícitos a una mujer con la que mantenía los chats. Dentro de lo más suave, le decía “gracias por la noche… Ahora debo tratar de dormir".

“No fue culpa mía”

Hace algunos minutos, el comediante de 37 años utilizó su perfil de Instagram para dar unas breves declaraciones respecto al material compartido en X.

En la misma línea, Don Comedia –su apodo artístico– dijo: “¿Cómo están amigos? Primero, yo estoy bien, mi familia está bien: no fue culpa mía. Oye, tengo show ahora en Linares y vamos todo el equipo... está hasta mi señora que aquí me acompaña. No crea todo lo que lee en redes sociales”.