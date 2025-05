José Antonio Neme revela la distancia que tuvo con su madre: “Es una mujer a la que yo le debo el carácter”

Este domingo se celebra el Día de la Madre en Chile y en muchos programas de la TV, ese fue el tema, como fue el caso de ‘Mucho Gusto’ en TVN. Fue ahí que su conductor, José Antonio Neme, habló de su madre y reconoció que estuvieron mucho tiempo alejados.

“Mi mamá es una mujer a la que yo le debo el carácter, mi mamá es Tauro, está de cumpleaños el domingo, de hecho. Mi ascendente también es Tauro, entonces esa cosa avasalladora es de mi mamá. Y me ha ayudado porque me ha dado carácter, me ha dado identidad, me ha permitido alejarme de gente tóxica sin ningún tipo de miramientos", dijo.

Ante eso en el estudio quisieron saber más detalles. "Nosotros estuvimos muy distanciados. Yo me fui de la casa muy chico, a los 18 ó 19 años, peleadísimo con ella. Me fui a vivir con un tipo. En esa época eso era casi una herejía, si imagínate, tu hijo de de 17 años, hace 20 y tantos se fue con un hombre, era terrible, para mi mamá fue una bomba atómica".

"Después de mucho tiempo, mi papá hizo como que nos reencontrarnos, en una adolescencia además difícil de manejar. Mi mamá tenía, además, otros tres hijos, entonces no podía dedicarse exclusivamente a mis temas emocionales. Y luego de que cada uno hizo su camino, yo solucioné mis problemas, logré como entrar en razón, madurar, y mi mamá también logró bajar un poco esa intensidad, que es la que yo tengo acá en el programa muchas veces y uno con la edad la matizando", dijo.