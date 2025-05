“Él fue mi verdadero papá”: María Jesús Sothers se sinceró sobre el estrecho vínculo con su padre Roy Sothers

Captura: Only Fama

La hija de la actriz Carolina Arregui, María Jesús Sothers, se confesó con el programa de farándula “Only Fama” después del sensible fallecimiento de su padre, Roy Sothers.

PUBLICIDAD

En la entrevista con la periodista Marilyn Pérez, la joven comenzó recordando el momento en que el médico cirujano entró a su vida cuando tan solo tenía 3 años de edad.

“Como yo no tuve relación con mi papá biológico, yo no estaba acostumbrada a tener un papá. Entonces, yo veía a mi mamá como mamá-papá, ella las hacía todas para nosotros 4″.

En esa misma línea, sobre su relación con su padre, ella contó que “conmigo y todos sus sobrinos siempre ha tenido esa relación de como ser un niño chico más, y jugar con ellos como si fuese un niño. Siempre jugaba conmigo como si fuera mi amigo”.

María Jesús destacó cómo Roy hizo sentir a los hijos de su pareja, como si fuesen sus hijos también sin hacer distinción, cumpliendo el rol de la figura paterna.

“Toda mi vida con él fue una linda experiencia. Nunca me retó, siempre me explicaba como un adulto”, detalló sobre su rol paterno.

La adopción de su apellido “Sothers”

Con respecto al apellido que ella lleva, el cual es el de su padrastro y no de su padre biológico, María Jesús señaló que “yo siempre fui Sothers desde que lo conocí. Él siempre me consideró su hija y me llamaba hija”.

PUBLICIDAD

La actriz relató que un día se acercó a su profesora para pedirle que la nombrara por el apellido “Sothers”, ya que no se sentía representada por el apellido de su padre biológico al no tener una relación con él. Ella es recordada por sus compañeros con el nombre del médico.

Roy Sothers le planteó la posibilidad de que legalmente él pueda adoptarla como su hija y que su nombre cambie en su carnet de identidad. “Yo siempre lo sentí como mi papá, por lo que fue un cambio mínimo. Pero, fue muy significativo a nivel emocional. Yo me sentí realmente parte de la familia (...) Él fue mi verdadero papá y lo tengo aquí conmigo”, contó emocionada.

Al ser consultada cómo definiría a su padre en pocas palabras, la joven lo caracterizó como “el hombre de mi vida”.